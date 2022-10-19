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Оккупанты вероятно готовят провокации в Херсоне, копают укрепления, - Ким

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Среда 19 октября 2022 11:27
Оккупанты вероятно готовят провокации в Херсоне, копают укрепления, - Ким Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация, вероятно, готовит провокации по территории Херсона. Россияне начали копать укрепления в районе Чаплинки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Зная российскую тактику и зная еще, что они роют укрепления в районе Чаплинки как раз, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению", - сказал Виталий Ким.

"Один из месседжей пропаганды оккупантов - ВСУ будут обстреливать город. Подчеркиваю, что украинская армия не совершала и не будет совершать таких действий. Наши воины в первую очередь освобождают людей, а не территории. Для них важна человеческая жизнь и сохранение критической инфраструктуры города, чтобы эту жизнь можно было поддерживать в нормальном состоянии и в дальнейшем", - пишет первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Соболевский призвал горожан быть готовым к возможным провокациям России на территории Херсона.

Также первый заместитель главы Херсонского облсовета обратился и к ОСББ, а также работникам больниц с просьбой проверить имеющиеся укрытия для возможности принимать там людей.

"Горожане - ваша жизнь для нас самое ценное. Да, придется вспомнить о тревожном чемодане с документами, запасами воды и пищи на несколько суток. Украина делает все возможное, чтобы вас обезопасить и этот чемоданчик вам не понадобился. Однако должны быть готовыми", - отметил Соболевский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, тем временем оккупационные власти Херсонской области заявили о так называемом "добровольном перемещении" горожан на левый берег Днепра.

Также согласно данным Генерального штаба ВСУ, россияне уже начали эвакуацию так называемых "государственных учреждений" в оккупированный Крым.

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