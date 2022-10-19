Оккупанты рассылают жителям Херсона сообщения с призывом покинуть город, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

В сообщениях оккупанты просят местных жителей выехать на Левый берег Херсонской области якобы из-за возможных обстрелов жилых кварталов города. По информации российских СМИ, такие СМС жители получили утром 19 октября.

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что к линии фронта в Херсонской области ВСУ якобы стянули много сил и "ближайшее время начнут наступление".

Как пишет "Медуза" со ссылкой на главного гауляйтера Херсона Владимира Сальдо, оккупанты планируют переместить на Левый берег Днепра и в регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек.