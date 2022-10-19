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У Зеленского отреагировали на "удар" ВСУ по Херсону и рассылку СМС об "эвакуации"

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Херсон, Среда 19 октября 2022 13:43
У Зеленского отреагировали на "удар" ВСУ по Херсону и рассылку СМС об "эвакуации" Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты, рассылая СМС-сообщения об "обстрелах" и "подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС", пытаются запугать жителей Херсонской области.

"Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с "эвакуацией", - говорится в сообщении.

По мнению Ермака, это достаточно примитивная тактика.

"ВСУ не обстреливают украинские города - это делают исключительно российские террористы, у которых даже в России на жилые дома падают самолеты", - добавил Ермак.

Как сообщалось, оккупанты Херсона начали массовую рассылку сообщений местным жителям с призывом покинуть город.

При этом так называемый "глава" области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС".

При этом глава Николаевской области Виталий Ким считает, что Россия, вероятно, готовит провокации на территории Херсона и области.

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Херсонская область
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У Зеленского отреагировали на "удар" ВСУ по Херсону и рассылку СМС об "эвакуации"
У Зеленского отреагировали на "удар" ВСУ по Херсону и рассылку СМС об "эвакуации"
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