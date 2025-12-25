ua en ru
Россияне пытаются прорваться в центр Гуляйполя, идут ожесточенные бои, - ВСУ

Гуляйполе, Запорожская область, Четверг 25 декабря 2025 11:09
UA EN RU
Россияне пытаются прорваться в центр Гуляйполя, идут ожесточенные бои, - ВСУ Фото: россияне пытаются прорваться к центру Гуляйполя (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты пытаются прорваться к центру Гуляйполя Запорожской области, а на окраине пытается завести группы для закрепления. За город идут ожесточенные бои.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки в Гуляйполе произошло два десятка боевых столкновений. Это высокий показатель активности врага.

"Противник пытается инфильтроваться в центр города, внутрь города пытаются пройти его штурмовые группы, пытается противник завести на окраины группы для закрепления. Однако Силы обороны Украины наносят ответные удары, уничтожают эти группы", - рассказал Волошин.

Он отметил, что за город сейчас идут ожесточенные бои.

"И если брать, например, те потери, которые несет враг на этом направлении, то у противника стоит задача больше всего, несмотря на такие потери, продвинуться как можно больше и захватить как можно больше кварталов, как можно больше улиц, как можно больше домов в этом населенном пункте", - подчеркнул спикер.

Ситуация в районе Гуляйполя

Напомним, недавно оккупанты распространили фейк, что якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области.

В Генштабе опровергли эти заявления. Там подчеркнули, что распространяемые российской пропагандой сообщения не соответствуют действительности: населенный пункт остается под контролем украинских сил обороны.

Также сообщалось, что российские оккупанты в Запорожской области пытались прорвать оборону украинских защитников и продвинуться в сторону села Доброполье. В результате враг понес потери.

По данным аналитиков Института изучения войны, российские оккупанты определили направление Гуляйполя как одно из приоритетных для себя. Оккупанты сосредоточили там силы как минимум трех армий и одной дивизии.

