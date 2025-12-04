ua en ru
В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Доброполья в Запорожской области

Украина, Запорожская область, Четверг 04 декабря 2025 14:45
В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Доброполья в Запорожской области Иллюстративное фото: украинские войска удерживают позиции (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг заявления россиян о том, что они якобы захватили населенный пункт Доброполье в Запорожской области. Туда просочилась группа россиян, которая была ликвидирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"Внимание! Российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки - якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. Информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности", - сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов, воспользовавшись погодными условиями, смогла проникнуть на окраины населенного пункта. Группу обнаружили и ликвидировали, н/п контролируется украинскими войсками.

"В ходе контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к населенному пункту было уничтожено 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те смертники, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе) - были уничтожены чуть позже", - добавили в Генштабе.

Также в ГШ показали видео ликвидации россиян в селе и видео с украинскими военными, которые осуществили розыск и уничтожение оккупантов.

Бои возле Гуляйполя: что известно

Отметим, в Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские войска пытались прорвать фронт в Запорожской области и оккупировать Гуляйполе, но все попытки врага провалились. Поскольку усилия врага закончились провалом, россияне пытаются получить "победу" в пропагандистском поле.

Начиная с 26 ноября, стало известно, что возле Гуляйполя сложилась критическая ситуация. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин объяснил в комментарии РБК-Украина, что обострение на Гуляйпольском направлении произошло после перегруппировки украинских сил.

Одно из подразделений совершило несогласованный отход, из-за чего был оголен фланг обороны. Этим воспользовались российские войска, которые зашли во фланг Сил обороны. Однако после тяжелых боев ситуацию стабилизировали, россиян остановили возле города, в Гуляйполе их нет, ВСУ удерживают позиции.

