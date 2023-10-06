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Доллар подешевел впервые после перехода НБУ к гибкому курсу

Украина, Пятница 06 октября 2023 15:36
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Доллар подешевел впервые после перехода НБУ к гибкому курсу Фото: курс доллара упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне впервые после перехода к режиму управляемой гибкости обменного курса. Курс упал на 4 копейки, но пока не достиг прежнего уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5827 гривен за 1 доллар (-0,0389 грн).

Доллар подешевел впервые после перехода НБУ к гибкому курсу

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,6533 гривен за 1 евро (+0,1127 грн).

Доллар подешевел впервые после перехода НБУ к гибкому курсу

bank.gov.ua

На межбанке сегодня, 6 октября, курс упал на 2 копейки до 36,57-36,59 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар подешевел впервые после перехода НБУ к гибкому курсу

udinform.com

На наличном рынке курс стабилизировался на уровне 38,20 гривен за доллар.

Новый курс НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса, что вызвало повышение спроса на валюту на межбанковском рынке и скачку наличного курса доллара.

Однако затем спрос на межбанке упал, а курс доллара на наличном рынке пошел вниз.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, новая политика не означает, что гривна будет постоянно падать. "Термин "управляемая гибкость курса" не равен "перманентной девальвации"", - сказал он.

По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. "Любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться", - добавил глава НБУ.

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