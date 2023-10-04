В НБУ рассчитывают на 3,3 млрд долларов помощи от США до конца года

Национальный банк Украины рассчитывает получить до конца года еще 3,3 млрд долларов помощи от США, что позволит увеличить резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука изданию Forbes Ukraine .

Он напомнил, что на 2023 год предполагалось, что Украина получит 42 млрд долларов помощи от Запада.

"Большую часть этих объемов мы уже получили. Предполагаю, что риски для этой цифры смещены в сторону больших объемов, потому что рассчитываем, что эти 3,3 млрд долларов от США в четвертом квартале мы все же сможем получить", - сказал он. .

Николайчук сообщил, что в июле НБУ прогнозировал уровень международных резервов Украины на конец года на уровне 38,3 млрд. долларов, с учетом того, что в четвертом квартале они упадут с текущего уровня 40 млрд долларов. Сейчас НБУ планирует пересмотреть прогноз в сторону увеличения.

В то же время он сообщил, что НБУ ожидает больших расходов из резервов для поддержания баланса на валютном рынке после отказа от фиксированного курса гривны к доллару.

Напомним, Конгресс США 30 сентября одобрил двухпартийную меру, чтобы избежать "шатдауна". Однако там нет помощи Украине в 6 млрд долларов.

Президент Джо Байден призвал быстро принять меры по финансированию Украины через несколько часов после того, как Конгресс принял законопроект.

В Белом доме выразили уверенность, что Конгресс одобрит новую помощь Украине, поскольку за подобную инициативу выступают большинство конгрессменов.