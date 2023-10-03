Курс доллара в Украине будут обновлять ежедневно: когда ждать первых изменений

Национальный банк с сегодняшнего дня перешел от фиксированного курса гривны к доллару к режиму управляемой гибкости обменного курса. НБУ установит официальный курс на 4 октября с учетом торгов на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию НБУ, озвученную на брифинге, который транслировался на Youtube .

Первые данные НБУ обнародует около 12:30 - это так называемый индикативный курс по информации о ходе торгов на межбанке.

Затем после 15:30 НБУ опубликует официальный курс. Однако он не будет существенно отличаться от действующего сегодня фиксированного 36,57 грн/доллар.

Как будет определяться курс

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, переход к более гибкому курсу гривны к доллару с 3 октября не означает, что он будет определяться рынком, как было до войны. По его словам, НБУ не отпускает курс в свободное плавание. "НБУ будет присутствовать, будет присутствовать мощно, чтобы сглаживать чрезмерные колебания", - сказал он.

Таким образом, существенных изменений курс сегодня ждать не стоит. С сегодняшнего дня банки будут продавать и покупать валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от официального курса, которое действовало с начала войны. Однако присутствие на рынке НБУ приведет к тому, что курс будет близким к тому, который был зафиксирован с июля прошлого года (36,57 грн/доллар).

Глава НБУ Андрей Пышный также пояснил, это решение касается только бизнеса, покупающего и продающего валюту на межбанке. По его словам, население давно живет в режиме гибкого курса.

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, НБУ готов влиять на наличный рынок после введения режима управляемой гибкости обменного курса.