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НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 14:28
НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2023 года на уровне 34,5 млрд долларов. Это на выше, чем январский прогноз (27,0 млрд долларов.).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, в 2024 году резервы вырастут до 36,1 млрд долларов (ранее ожидалось 31,0 млрд долларов). В 2025 году резервы составят 37,1 млрд долларов (предыдущий прогноз - 34,6 млрд долларов).

НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины

Напомним, международные резервы Украины на конец 2022 года составили 28,5 млрд долларов.

Международные резервы Украины за март 2023 года выросли на 10,4% до 31,9 млрд долларов. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с ноября 2011 года).

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Национальный банк Украины
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