НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2023 года на уровне 34,5 млрд долларов. Это на выше, чем январский прогноз (27,0 млрд долларов.).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, в 2024 году резервы вырастут до 36,1 млрд долларов (ранее ожидалось 31,0 млрд долларов). В 2025 году резервы составят 37,1 млрд долларов (предыдущий прогноз - 34,6 млрд долларов).