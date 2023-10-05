ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ вдвое снизил продажу валюты из резервов для поддержки нового курса гривны, - Пышный

Украина, Четверг 05 октября 2023 08:25
UA EN RU
НБУ вдвое снизил продажу валюты из резервов для поддержки нового курса гривны, - Пышный Фото: Курс доллара стабилизировался после перехода к управляемой гибкости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на межбанковском валютном рынке 4 октября был гораздо более сдержанным по сравнению с первым днем после перехода в режим управляемой гибкости обменного курса. Интервенции НБУ снизились более чем вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.

"Рынок постепенно убеждается в серьезности наших намерений удержать устойчивость курса и позволять лишь незначительные колебания. Ожидаем, что спрос постепенно стабилизируется. Могу лишь повторить, что для нас приоритетной задачей сохранение курсовой устойчивости", - написал он.

Как отметил Пышный, гривна на межбанке остается дороже, чем на момент введения управляемой гибкости курса: 36,6 грн/доллар против около 36,9 грн/доллар (официальный курс + 1%) по состоянию на утро 3 октября. За день она ослабилась на копейку или на 0,03%.

По его словам, резкого скачка наличного курса в небанках также не произошло, а в банках он почти не изменился.

"Скажу больше, сегодня курс продажи валюты в небанковских финучреждениях даже несколько укрепился - с 38,37 грн/доллар до 38,25 грн/доллар", - рассказал глава НБУ.

Пышный заявил, что НБУ внимательно следит за ситуацией и держит руку на пульсе валютного рынка. "И у нас есть достаточно ресурсов, инструментов и желания, чтобы этот пульс оставался стабильным", - добавил глава НБУ.

Новая политика НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Банки продают и покупают валюту по свободному курсу без ограничения в 1% официального курса. С учетом курса на межбанке НБУ устанавливает официальный курс.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, объемы продаж НБУ 3 октября были "достаточно высокими выше обычного", что было ожидаемое центробанком. По его словам, продавцы в первый день придерживали валюту, из-за чего НБУ увеличил продажу из резервов.

В итоге официальный курс доллара по отношению к гривне за два дня вырос с 3,57 грн/доллар до 36,60 гривен за 1 доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины