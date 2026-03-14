Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"

"Нафтогаз" вместе с МИД Украины провели специальный брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий о последствиях атак РФ на инфраструктуру нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Он проинформировал, что участие в брифинге приняли представители 31 государства, в частности стран G7 и европейских партнеров Украины.

"Представили исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, в частности фото- и видеозаписи с места происшествия. Также подробно проинформировали дипломатов о вызовах, с которыми сталкиваются наши коллеги", - говорится в сообщении.

Корецкий добавил, что восстановление подобной инфраструктуры является сложным технологическим процессом, требующим времени, а также специализированного оборудования и работы в условиях постоянных угроз повторных атак россиян.

Также он сообщил, что "Нафтогаз" вместе с МИД Украины продолжает информировать международных партнеров о последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру нашей страны и о ходе восстановительных работ.

Стоит заметить, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Киеве несколько дней находятся венгерские эксперты. Однако принимали ли они участие в брифинге, Корецкий не уточняет.