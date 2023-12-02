Подрыв поезда в Бурятии и блокада КПП словацкими перевозчиками: новости за 1 декабря

Вчера, 1 декабря 2023 года, Служба безопасности Украины устроила новый взрыв на важной стратегической железной дороге России. А словацкие перевозчики начали блокирование контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной.

Война России против Украины: последние новости

Железнодорожная "Чернобаевка". СБУ подорвала в Бурятии еще один поезд, - источники

Собеседники издания отмечают, россияне дважды попали в ловушку СБУ - на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали взорвался еще один поезд с топливом .

Как отмечают наши источники, этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Так, первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северномйском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".

"Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства", - сообщили источники.

Как пишут российские Телеграмм-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пожар приехал даже пожарный поезд.

Словацкие перевозчики начали блокировку КПП на границе с Украиной, - ГПСУ

Словацкие перевозчики вчера, 1 декабря, начали блокирование контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной.

"В ходе взаимодействия со словацкими пограничниками получена информация о начале блокирования движения грузовиков на направлении пунктов пропуска Вишне Немецкое - Ужгород. Частичное блокирование грузового направления осуществляют словацкие перевозчики", - заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По имеющейся информации блокировка может нести бессрочный характер. Также в настоящее время известно, что, предварительно, пропуск грузовиков, следующих на выезд из Словакии, будет осуществляться по 4 транспортных средства в час, и не будет блокироваться движение для гуманитарных грузов, топлива и других важных грузов.

Движение для грузовиков на направлении въезда в Словакию будет обеспечиваться в штатном режиме.

"В случае поступления от Словацкой стороны другой информации сообщим дополнительно. Сейчас на территории Словакии в сторону Украины в очереди находится около 900 грузовых транспортных средств", - добавил Демченко.

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: не принес желаемых результатов

Украина не добилась желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако наши защитники не отступают.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире - я доволен. Мы теряем людей - я не доволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели - я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться", - сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ не были достигнуты желаемые результаты.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют провести быстрое наступление.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не означает, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - отметил президент.

Минобороны упростило прохождение ВВК для военных: что изменилось

Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться рядом документов с воинскими частями, а также ТЦК и СП через систему электронного документооборота.

В систему электронного документооборота попали:

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВВК о необходимости в отпуске для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Система была развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, в частности в военных госпиталях и гражданских учреждениях охраны, где раненые воины проходят военно-врачебную комиссию.

Как работает система:

учреждение здравоохранения направит в электронном виде документы о решении ВВК об отпуске или непригодности по состоянию здоровья в воинскую часть. Военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.

воинская часть, после обработки решения ВВК, направит соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП;

в частности учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВВК из воинской части. Речь идет, например, о справке об обстоятельствах травмы. Для этого необходимо лишь отправить электронный запрос.

Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, цифровизация процесса позволит сэкономить время на получение документов и уменьшит потребность лично ездить лишние километры.

"Для передачи электронных документов нужно предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы", - пишет пресс-служба.

Экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

Служба безопасности сообщила о новом подозрении экс-заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу. Он координировал информационные диверсии Нестора Шуфрича против Украины.

По данным следствия, экс-чиновник причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу Кремля.

Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, среди них - Нестор Шуфрич, который подозревается в государственной измене. Именно он был одним из основных "спикеров", который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий.

Отмечается, что это одна из приоритетных задач, которые Сивкович выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сивковичу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Есть "ядерный вариант". Politico узнало о планах ЕС обойти вето Орбана в вопросе Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно "подталкивает ЕС к краю обрыва". При этом дипломаты ЕС паникуют, что его враждебность к Украине "окончательно сбросит блок в бездну" и сейчас ищут варианты, как обойти вето Будапешта по отношению к Киеву на саммите в декабре.

Издание прогнозирует "назревающий политический кризис", который может разгореться на саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря, когда "лидеры ЕС должны принять историческое решение о присоединении Украины к Союзу и "заключить ключевое бюджетное соглашение", чтобы предоставить Киеву 50 млрд евро кредитов и грантов в течение следующих четырех лет.

"Встреча должна дать сигнал США, что несмотря на политическое отвлечение из-за войны на Ближнем Востоке, ЕС полностью предан Украине", - отмечают журналисты.

Палок в колеса, как пишет Politico, в этих планах, может добавить именно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который уже сейчас, как пишет издание, требует приостановить весь политический и финансовый процесс, пока лидеры стран-членов не согласятся на полный пересмотр поддержки Киева ЕС.

"Это вызывает огромную головную боль у лидеров ЕС. Несмотря на то, что Венгрия составляет лишь 2% населения ЕС, Орбан может держать блок в заложниках, поскольку ЕС должен действовать единодушно относительно крупных стратегических решений", - констатирует издание.

Сценарий на 2024 год и изменения мобилизации. Зеленский провел очередную Ставку

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время него, в частности, обсуждались сценарии на 2024 год и изменения в мобилизации.

"Только что провел заседание Ставки. Командующие с фронта и главком доложили о ситуации на передовой - все основные направления. Восток - Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка. Запорожье. Юг и, в частности, наши действия в Херсонской области", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что заслушал доклады о поставках боеприпасов и оружия.

"Готовим обновленные запросы для коммуникации с партнерами. Впереди - весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации", - заявил президент.

Зеленский сообщил, что на Ставке был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины относительно вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году.

"Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам", - подчеркнул он.

Кроме того, на заседании обсудили вопрос о мобилизации.

"Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках - и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения - я жду комплексных решений", - добавил президент.

Новый глава Госспецсвязи и не только. Кабмин провел кадровые перестановки

Кабинет Министров Украины вчера, 1 декабря, утвердил кадровые перестановки. В частности, был назначен новый глава Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Согласно решению Кабмина, были назначены:

Юрий Мироненко - на должность председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

Александр Семирга - на должность первого заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины;

Виталий Половенко - на должность заместителя министра обороны Украины.

Полевые госпитали и не только. Нидерланды передали Украине партию военной помощи

Нидерланды передали Силам обороны Украины три модульных полевых госпиталя Role 2 и шесть автомобилей медицинской эвакуации.

Имущество и технику медицинского назначения при поддержке правительства Нидерландов передала Государственной пограничной службе Украины нидерландская компания-производитель "Hospitainer".

Пограничники сообщили, что партнеры постоянно совершенствуют комплектацию мобильных комплексов медицинской поддержки, учитывая реальные условия их использования.

Предоставленные на этот раз модули мобильных госпиталей больше приспособлены для использования в холодное время года, имеют расширенные возможности для размещения медицинского персонала и пациентов.