Подрыв поезда в Бурятии и блокада КПП словацкими перевозчиками: новости за 1 декабря
Вчера, 1 декабря 2023 года, Служба безопасности Украины устроила новый взрыв на важной стратегической железной дороге России. А словацкие перевозчики начали блокирование контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной.
РБК-Украина собрало главные новости за 1 декабря.
Война России против Украины: последние новости
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Железнодорожная "Чернобаевка". СБУ подорвала в Бурятии еще один поезд, - источники
Собеседники издания отмечают, россияне дважды попали в ловушку СБУ - на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали взорвался еще один поезд с топливом .
Как отмечают наши источники, этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.
Так, первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северномйском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".
"Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства", - сообщили источники.
Как пишут российские Телеграмм-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пожар приехал даже пожарный поезд.
Словацкие перевозчики начали блокировку КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
Словацкие перевозчики вчера, 1 декабря, начали блокирование контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной.
"В ходе взаимодействия со словацкими пограничниками получена информация о начале блокирования движения грузовиков на направлении пунктов пропуска Вишне Немецкое - Ужгород. Частичное блокирование грузового направления осуществляют словацкие перевозчики", - заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.
По имеющейся информации блокировка может нести бессрочный характер. Также в настоящее время известно, что, предварительно, пропуск грузовиков, следующих на выезд из Словакии, будет осуществляться по 4 транспортных средства в час, и не будет блокироваться движение для гуманитарных грузов, топлива и других важных грузов.
Движение для грузовиков на направлении въезда в Словакию будет обеспечиваться в штатном режиме.
"В случае поступления от Словацкой стороны другой информации сообщим дополнительно. Сейчас на территории Словакии в сторону Украины в очереди находится около 900 грузовых транспортных средств", - добавил Демченко.
Зеленский о контрнаступлении ВСУ: не принес желаемых результатов
Украина не добилась желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако наши защитники не отступают.
"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире - я доволен. Мы теряем людей - я не доволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели - я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться", - сказал президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ не были достигнуты желаемые результаты.
"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", - подчеркнул глава государства.
По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют провести быстрое наступление.
"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не означает, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - отметил президент.
Минобороны упростило прохождение ВВК для военных: что изменилось
Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться рядом документов с воинскими частями, а также ТЦК и СП через систему электронного документооборота.
В систему электронного документооборота попали:
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- постановление ВВК о необходимости в отпуске для лечения;
- постановление ВВК о непригодности к военной службе;
- другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.
Система была развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, в частности в военных госпиталях и гражданских учреждениях охраны, где раненые воины проходят военно-врачебную комиссию.
Как работает система:
- учреждение здравоохранения направит в электронном виде документы о решении ВВК об отпуске или непригодности по состоянию здоровья в воинскую часть. Военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.
- воинская часть, после обработки решения ВВК, направит соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП;
- в частности учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВВК из воинской части. Речь идет, например, о справке об обстоятельствах травмы. Для этого необходимо лишь отправить электронный запрос.
Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, цифровизация процесса позволит сэкономить время на получение документов и уменьшит потребность лично ездить лишние километры.
"Для передачи электронных документов нужно предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы", - пишет пресс-служба.
Экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение
Служба безопасности сообщила о новом подозрении экс-заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу. Он координировал информационные диверсии Нестора Шуфрича против Украины.
По данным следствия, экс-чиновник причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу Кремля.
Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, среди них - Нестор Шуфрич, который подозревается в государственной измене. Именно он был одним из основных "спикеров", который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий.
Отмечается, что это одна из приоритетных задач, которые Сивкович выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сивковичу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Есть "ядерный вариант". Politico узнало о планах ЕС обойти вето Орбана в вопросе Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно "подталкивает ЕС к краю обрыва". При этом дипломаты ЕС паникуют, что его враждебность к Украине "окончательно сбросит блок в бездну" и сейчас ищут варианты, как обойти вето Будапешта по отношению к Киеву на саммите в декабре.
Издание прогнозирует "назревающий политический кризис", который может разгореться на саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря, когда "лидеры ЕС должны принять историческое решение о присоединении Украины к Союзу и "заключить ключевое бюджетное соглашение", чтобы предоставить Киеву 50 млрд евро кредитов и грантов в течение следующих четырех лет.
"Встреча должна дать сигнал США, что несмотря на политическое отвлечение из-за войны на Ближнем Востоке, ЕС полностью предан Украине", - отмечают журналисты.
Палок в колеса, как пишет Politico, в этих планах, может добавить именно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который уже сейчас, как пишет издание, требует приостановить весь политический и финансовый процесс, пока лидеры стран-членов не согласятся на полный пересмотр поддержки Киева ЕС.
"Это вызывает огромную головную боль у лидеров ЕС. Несмотря на то, что Венгрия составляет лишь 2% населения ЕС, Орбан может держать блок в заложниках, поскольку ЕС должен действовать единодушно относительно крупных стратегических решений", - констатирует издание.
Сценарий на 2024 год и изменения мобилизации. Зеленский провел очередную Ставку
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время него, в частности, обсуждались сценарии на 2024 год и изменения в мобилизации.
"Только что провел заседание Ставки. Командующие с фронта и главком доложили о ситуации на передовой - все основные направления. Восток - Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка. Запорожье. Юг и, в частности, наши действия в Херсонской области", - рассказал Зеленский.
Он добавил, что заслушал доклады о поставках боеприпасов и оружия.
"Готовим обновленные запросы для коммуникации с партнерами. Впереди - весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации", - заявил президент.
Зеленский сообщил, что на Ставке был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины относительно вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году.
"Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам", - подчеркнул он.
Кроме того, на заседании обсудили вопрос о мобилизации.
"Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках - и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения - я жду комплексных решений", - добавил президент.
Новый глава Госспецсвязи и не только. Кабмин провел кадровые перестановки
Кабинет Министров Украины вчера, 1 декабря, утвердил кадровые перестановки. В частности, был назначен новый глава Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Согласно решению Кабмина, были назначены:
- Юрий Мироненко - на должность председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- Александр Семирга - на должность первого заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины;
- Виталий Половенко - на должность заместителя министра обороны Украины.
Полевые госпитали и не только. Нидерланды передали Украине партию военной помощи
Нидерланды передали Силам обороны Украины три модульных полевых госпиталя Role 2 и шесть автомобилей медицинской эвакуации.
Имущество и технику медицинского назначения при поддержке правительства Нидерландов передала Государственной пограничной службе Украины нидерландская компания-производитель "Hospitainer".
Пограничники сообщили, что партнеры постоянно совершенствуют комплектацию мобильных комплексов медицинской поддержки, учитывая реальные условия их использования.
Предоставленные на этот раз модули мобильных госпиталей больше приспособлены для использования в холодное время года, имеют расширенные возможности для размещения медицинского персонала и пациентов.
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