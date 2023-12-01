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Новый глава Госспецсвязи и не только. Кабмин провел кадровые перестановки

Пятница 01 декабря 2023 16:46
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Новый глава Госспецсвязи и не только. Кабмин провел кадровые перестановки Фото: Кабмин провел кадровые перестановки (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины сегодня, 1 декабря, утвердил кадровые перестановки. В частности, был назначен новый глава Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Согласно решению Кабмина, были назначены:

  • Юрий Мироненко - на должность главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • Александр Семирга - на должность первого заместителя главы Государственной таможенной службы Украины;
  • Виталий Половенко - на должность заместителя министра обороны Украины.

Также были согласованы назначения:

  • Анатолия Чубенко заместителем главы Полтавской областной государственной администрации;
  • Владимира Когуты заместителем главы Полтавской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Ивана Ващенко заместителем главы Черниговской областной государственной администрации.

Что известно о Мироненко

Стоит заметить, что Юрий Мироненко с начала полномасштабного вторжения россиян помогал защищать Украину в составе 112 бригады теробороны Киева.

Позже он стал заместителем начальника штаба 129 батальона 112 бригады.

Карьера Мироненко связана с банковской сферой - он занимал руководящие должности в структурных подразделениях ПРАВЭКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д.

С 2008 по 2010 год был финансовым директором Концерна Стирол, который занимается производством удобрений и азотных соединений.

С 2010 по 2015 год занимал должность генерального директора ООО "Даймонд Сфир Груп", которое вело деятельность в сфере IT, логистики, строительства, аграрного хозяйства и т.д.

Дело бывшего главы Госспецсвязи

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро разоблачило схему, в которой могло участвовать руководство Госспецсвязи.

Бывший глава ведомства Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора подозреваются в незаконном завладении государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

По информации правоохранителей, чиновники могли разработать схему с владельцем группы компаний.

Недавно суд избрал Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей, но за него быстро внесли залог в размере 25 млн гривен.

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Госспецсвязи
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