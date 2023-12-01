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Россия пытается догнать Украину в сфере морских дронов-камикадзе, - британская разведка

Украина, Пятница 01 декабря 2023 13:06
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Россия пытается догнать Украину в сфере морских дронов-камикадзе, - британская разведка Фото: Россия попытается наладить производство морских дронов-камикадзе (скрbншот вbдео
Автор: Александр Белоус

Российская военная промышленность стремится ликвидировать отставание от Украины в разработке надводных дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 27 ноября 2023 года Михаил Даниленко, глава российской фирмы КМЗ, объявил, что их дроны пройдут испытания на войне с Украиной с целью наладить серийное производство в 2024 году.

По данным британской разведки, КМЗ ранее производил ряд беспилотников, но в последние месяцы они начали продвигать свои возможности дронов-камикадзе. Даниленко сообщил, что лодка может нести боеприпасы массой до 600 кг.

"Военно-морские силы использовали дроны со времен Второй мировой войны. Однако современные типы кораблей, напоминающие скоростные катера, начиненные взрывчаткой, в руках украинских сил стали ключевым потенциалом на море после полномасштабного вторжения России", - отмечают в Минобороны Британии.

Украинские дроны

Напомним, СБУ в июле 2023 года атаковала Крымский мост морскими дронами SeaBaby. Дронами во время атаки на мост руководила команда из Киева. Расстояние до моста составляло более 900 км.

Ведомство использовало исключительно свои силы и средства для создания морской дроны. По словам главы СБУ Василия Малюка, технологией изготовления SeaBaby также интересуются западные партнеры.

Украина в 2023 году фактически прорвала блокаду и начала экспорт из портов Большой Одессы. Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина договорилась о получении военных кораблей, чтобы защитить суда "в зерновом коридоре" в Черном море.

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