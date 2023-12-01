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Полевые госпитали и не только. Нидерланды передали Украине партию военной помощи

Пятница 01 декабря 2023 15:26
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Полевые госпитали и не только. Нидерланды передали Украине партию военной помощи Фото: Военная помощь от Нидерландов (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды передали Силам обороны Украины три модульных полевых госпиталя Role 2 и шесть автомобилей медицинской эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Имущество и технику медицинского назначения при поддержке правительства Нидерландов передала Государственной пограничной службе Украины нидерландская компания-производитель "Hospitainer".

Пограничники сообщили, что партнеры постоянно совершенствуют комплектацию мобильных комплексов медицинской поддержки, учитывая реальные условия их использования.

Предоставленные на этот раз модули мобильных госпиталей больше приспособлены для использования в холодное время года, имеют расширенные возможности для размещения медицинского персонала и пациентов.

Нидерланды передают помощь пограничникам с июля 2023 года

Отмечается, что ГПСУ получила от Нидерландов и компании "Hospitainer":

  • 18 автомобилей Toyota Land Cruiser;
  • 10 модульных полевых госпиталей Role 1;
  • 5 модульных полевых госпиталей Role 2;
  • 5 рефрижераторных автомобилей;
  • 1 стоматологический модуль;
  • Почти 90 кубометров медицинских расходных материалов.

Поддержка Украины от Нидерландов

Нидерланды - один из союзников Украины в войне с российской агрессией. Амстердам оказывает Украине не только военную, но и экономическую помощь.

К примеру, недавно Нидерланды объявили о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Вчера министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот заявила, что Нидерланды объявили о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в ее войне с Россией в следующем году.

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