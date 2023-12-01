Воевали под Херсоном и Северодонецком. Двух оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы
Украинский суд приговорил двух оккупантов к 12 годам тюрьмы. Они воевали на Херсонском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Боевик "КВН"
Одним из осужденных является боевик с позывным "КВН", который накануне 24 февраля 2022 года присоединился к оккупационным группировкам Южного военного округа России.
Там его зачислили в состав 5-й мотострелковой бригады страны-агрессора, выдали автомат Калашникова и боеприпасы к нему. В начале полномасштабного вторжения РФ он строил фортификационные укрепления россиян на Херсонском и Николаевском направлениях.
Впоследствии предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны под Марьинкой и в районе Красногоровки Донецкой области.
Боевик "Кондрат"
Другой боевик по прозвищу "Кондрат" находился в составе одной из оккупационных группировок РФ в должности гранатометчика.
В рядах захватчиков он сначала обустраивал российские укрепрайоны и блокпосты вблизи Северодонецка в Луганской области.
Затем фигурант обстреливал боевые позиции украинских защитников неподалеку Клещиевки под Бахмутом.
Их признали виновными в госизмене
Оба злоумышленника попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев под Авдеевкой и Бахмутом.
На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по факту государственной измены. По материалам украинской спецслужбы суд назначил им 12 лет тюремного заключения.
Приговоры для предателей в Украине
Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.
Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационной "властью". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.
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