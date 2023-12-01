Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ

Словацкие перевозчики сегодня, 1 декабря, начали блокирование контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"В ходе взаимодействия со словацкими пограничниками получена информация о начале блокирования движения грузовиков на направлении пунктов пропуска Вишне Немецкое - Ужгород. Частичное блокирование грузового направления осуществляют словацкие перевозчики", - говорится в сообщении.

Фото: Блокировка КПП (facebook.com/AutodopravcoviaUNAS)

По имеющейся информации блокировка может нести бессрочный характер.

Также в настоящее время известно, что, предварительно, пропуск грузовиков, следующих на выезд из Словакии, будет осуществляться по 4 транспортных средства в час, и не будет блокироваться движение для гуманитарных грузов, топлива и других важных грузов.

Движение для грузовиков на направлении въезда в Словакию будет обеспечиваться в штатном режиме.

"В случае поступления от Словацкой стороны другой информации сообщим дополнительно. Сейчас на территории Словакии в сторону Украины в очереди находится около 900 грузовых транспортных средств", - добавил Демченко.

Блокада украинской границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 30 ноября движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны. РБК-Украина побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.

Также отметим, что 21 ноября словацкие перевозчики начали блокировать движение грузовых автомобилей в направлении Украины через пункт пропуска "Вишне Немецке - Ужгород". Однако на следующий день границу разблокировали.

А вчера сообщалось, что словацкие перевозчики 1 декабря собираются заблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет именно о КПП "Вишне Немецке - Ужгород". После перекрытия путей через Польшу, транспортный поток через Словакию увеличился. Поэтому словаки тоже хотят введения разрешений для украинских перевозчиков.