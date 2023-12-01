Экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

Служба безопасности сообщила о новом подозрении экс-заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу. Он координировал информационные диверсии Нестора Шуфрича против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, экс-чиновник причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу Кремля.

Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, в том числе Нестора Шуфрича, который подозревается в государственной измене. Именно он был одним из основных спикеров, который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий.

Установлено, что приспешники Сивковича "разгоняли" фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также московские "тезисы" о "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике.

Таким образом, Кремль пытался максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения РФ и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами.

Как сообщается, чтобы избежать правосудия в 2014 году за попытки силового разгона Майдана, Сивкович выехал в Москву, где начал организовывать массированные информдиверсии против государственной безопасности Украины.

Отмечается, что это одна из приоритетных задач, которую Сивкович выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сивкович о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Другие подозрения Сивковичу

В 2022 году по материалам украинской спецслужбы и ГБР действия Сивковича были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

"5-я служба Федеральной службы безопасности России образовала преступную организацию для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины", - сообщили в ГБР.

По данным правоохранителей, возглавил ее начальник 9 ("украинского") управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ России Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники ФСБ, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора.

"Привлекли фесбешники к своей противоправной деятельности и представителям бывшей власти в Украине, которые в 2014 году "перебрались" в Москву, в частности Владимира Сивковича. Также в преступную группу входил экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, который в свою очередь привлек в группу других граждан Украины", - отметили в ГБР.

В частности, Владимир Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

"Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого вроде бы занимались общественно-политической деятельностью. А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины", - добавили в ГБР.