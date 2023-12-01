Конкурент Patriot? В Минобороны намекают на ЗРК "Коралл", который способен перехватывать баллистику

Среди основных приоритетов Министерства обороны Украины на 2024 год - усиление противовоздушного щита Украины, в том числе производство зенитно-ракетных комплексов типа "Коралл".

О том, что известно о ЗРК "Коралл", - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались источники: интервью генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелева, публикации профильного портала Defense Express, пресс-служба Министерства обороны Украины.

В Минобороны намекают?

В эфире телемарафона "Единые новости" заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о том, что сегодня еще рано говорить о паритете с Россией в вооружении. Этот вопрос уже решается, а среди главных задач на 2024 год - наращивание оборонно промышленного комплекса и увеличение в разы производства ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. В том же числе, среди приоритетов, усиление противовоздушного щита Украины.

По словам Гаврилюка, главное внимание будет посвящаться уделяться средств противовоздушной обороны - от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более 100 километров по типу ЗРК "Коралл".

Что известно об ЗРК "Коралл"?

Конструкторское бюро "Луч" начало работу над проектом еще в 2016 году. Впервые макет управляемой зенитной ракеты комплекса "Коралл" продемонстрировали уже в 2021 году вместе с другими изделиями госпредприятия.

Особенностью "Коралла", как рассказывал ранее генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев, является то, что при разработке используются отработанные и выверенные компоненты. Среди возможностей ракеты:

дальность полета - 30-40 километров;

длина - 4,33 метра;

максимальный диаметр - 260 мм;

вес - 300 кг, из которых 25 приходятся на боевую часть;

высота - на тот момент "в буклетах" она была определена в 10 километров.

Благодаря своей унифицированности, "Коралл" может применяться с сухопутной и морской платформы, в том же числе и цепляться на самолеты в качестве ракеты "воздух-воздух".

Во время выставки "Оружие и Безопасность-21" выяснилось, что "Луч" работал на тот момент над линейкой зенитных ракетных комплексов с дальностями действия в:

10;

30-40;

100 км.

По состоянию на середину 2021 года, глава КБ "Луч" говорил, что, по его мнению, готовность комплекса средней дальности составляет около 70%.

Фото: "Оружие и Безопасность-21" (defence-ua.com)

Наземная версия

Как писало Defense Express, наземная версия "Коралла" соответствует концепции "легкого" мобильного ЗРК "малого-среднего" радиуса действия. ЗРК можно назначить для прикрытия конкретных объектов, например, авиабаз, портов, промышленных центров и прочего.

"Воздух-воздух"

Ракету технически возможно применить в качестве ракеты "воздух-воздух" благодаря ее небольшой массе и длине. В качестве примера, ракета для Су-27, в зависимости от версии, имеет вес до 350 килограммов и длину до 4,8 метра.

В частности, в случае интеграции с истребителем дальность полета ракеты может возрасти.

Какие цели способна поражать?

"Коралл" способен уничтожать любые аэродинамические цели, как пример:

вертолеты;

самолеты;

БПЛА.

Кроме того, эту ракету можно применить против баллистических ракет, или наземных или надводных целей.

Что сегодня защищает Украину от баллистических ракет?

Главной проблемой баллистических ракет (например, "Искандеры" или "Кинжал") является то, что на финальном отрезке они летят почти вертикально и на огромных целях. Из-за этих условий комплексы NASAMS и IRIS-T или украинские С-300 не могут эффективно им эффективно противодействовать.

Принципом действия зенитных ракет является подрыв возле объекта перехвата. В таком случае баллистическая ракета получает лишь частичные повреждения, однако благодаря тяжелой боеголовке достигнет необходимого поражения даже в случае отклонения на десятки метров от цели.

В то же время средств против баллистики пока недостаточно для того, чтобы обезопасить всю страну. По состоянию на ноябрь известно, что на боевом дежурстве находятся:

одна система SAMP-T;

два дивизиона Patriot.

В то же время ожидается поставка еще одного комплекса Patriot от Германии.

На фоне того, как Patriot развеял миф о невозможности сбивания "Кинжала", пока нет данных о результатах работы ЗРК SAMP-T. Как объяснял бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, Франция и Италия не желают распространять информацию такого рода.