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Сценарий на 2024 год и изменения в мобилизации. Зеленский провел очередную Ставку

Пятница 01 декабря 2023 19:35
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Сценарий на 2024 год и изменения в мобилизации. Зеленский провел очередную Ставку Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время него, в частности, обсуждались сценарий на 2024 год и изменения в мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Только что провел заседание Ставки. Командующие с фронта и главком доложили о ситуации на передовой - все основные направления. Восток - Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка. Запорожье. Юг и, в частности, наши действия в Херсонской области", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что заслушал доклады о поставках боеприпасов и оружия.

"Готовим обновленные запросы для коммуникации с партнерами. Впереди - весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации", - заявил президент.

Зеленский сообщил, что на Ставке был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины относительно вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году.

"Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам", - подчеркнул он.

Кроме того, на заседании обсудили вопрос о мобилизации.

"Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках - и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения - я жду комплексных решений", - добавил президент.

Мобилизация в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой одной из главных тем обсуждений стала мобилизация.

После этого глава государства рассказал, что поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному составить комплексный план по мобилизации в Украине.

Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Война России против Украины Мобилизация в Украине
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