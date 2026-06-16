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За поджогами домов британского премьера стоит сеть российских хакеров, - FT

01:34 16.06.2026 Вт
3 мин
Как расследование FT раскрыло российскую сеть саботажа?
aimg Екатерина Коваль
За поджогами домов британского премьера стоит сеть российских хакеров, - FT Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
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За серией поджогов домов премьер-министра Великобритании Кира Стармера стоит российская сеть саботажа, связанная с пророссийскими хакерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Кто и как поджигал

В понедельник лондонский суд Олд Бейли приговорил 22-летнего украинского строителя Романа Лавриновича за поджоги автомобиля и двух домов, связанных со Стармером. Нападения произошли в мае 2025 года - через год после того, как Стармер переехал на Даунинг-стрит. В одном из домов на момент поджога находились сводная сестра премьера и ее девятилетняя дочь.

Кто стоит за исполнителем

По данным FT, куратором Лавриновича был аноним с псевдонимом "El Money" - он общался с ним в Telegram на русском и украинском языках. Расследование установило: куратор находился в России и был тесно связан с хакерской группировкой NoName057(16), которую США назвали "санкционированным государством проектом Кремля".

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Как готовили исполнителя

El Money вербовал Лавриновича постепенно - семь месяцев. Сначала платил за расклейку листовок ультраправой группировки Direct Action по Лондону. Эта организация якобы была британским праворадикальным движением - на самом деле ею управляли из России, где использовали VPN для сокрытия местонахождения и генерировали контент с помощью ИИ.

Параллельно Direct Action побуждала своих подписчиков разрисовывать мечети антиисламскими граффити - по меньшей мере семь таких атак произошли в Лондоне в начале 2025 года.

Как произошли поджоги

8 мая 2025 года Лавринович поджог автомобиль Toyota RAV4, ранее принадлежавший Стармеру. 11 мая - квартиру в Ислингтоне, где премьер проживал в 1990-х. Ночью 12 мая - семейный дом в Кентиш-Тауне. Для поджогов он купил уайт-спирит в строительном магазине B&Q.

Лавринович утверждал в суде: он не знал, что цели связаны с премьером, а позже стал бояться куратора и беспокоиться за безопасность своей семьи в Украине. За совершение поджогов обещали несколько тысяч долларов в криптовалюте, но денег он так и не получил.

Более обширная картина

Операция демонстрирует типичный подход России: использовать криминальных посредников для действий, от которых государство может отказаться.

"Россия действует через свободный обмен между государственными спецслужбами и криминальными группировками. Большую часть времени хакеры и преступники свободны делать что хотят, лишь бы не вредили российским интересам или продвигали их", - отметил бывший руководитель Британского национального центра кибербезопасности Киаран Мартин.

Еще во время слушаний Лавринович заявил, что никогда не слышал о Стармере и не знал, чье имущество поджигают.

Дело вписывается в более широкую картину российского влияния через вербовку. Великобритания ввела санкции против 35 лиц и организаций, причастных к привлечению мигрантов к войне России против Украины. Параллельно Россия расширяет сеть вербовки иностранцев - граждан около 40 африканских стран активно поощряют воевать против Украины.

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