Трамп усомнился в решении дать Украине производить ракеты Patriot, - FT

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Таким образом, он поставил под сомнение реализацию одного из ключевых оборонных приоритетов Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

В интервью Financial Times президент США сообщил, что пока не может подтвердить готовность Вашингтона разрешить Украине производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

"Я не уверен. Мы рассматриваем этот вопрос", - сказал Трамп.

Он также пояснил, что США осторожно относятся к передаче лицензий на производство такого вооружения.

"Это очень необычное оружие, и... нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы действительно не лицензируем оборудование", - добавил американский президент.

Вопрос с лицензией на Patriot еще не разрешен, заявил Трамп (инфографика РБК-Украина)

Что раньше заявлял Зеленский

Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

После переговоров Зеленский назвал встречу "доброй" и сообщил, что стороны обсудили вопросы совместного производства ракет-перехватчиков Patriot, а также ряда других оборонных инициатив.