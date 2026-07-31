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Трамп усомнился в решении дать Украине производить ракеты Patriot, - FT

03:25 31.07.2026 Пт
2 мин
Вашингтон пока не решил, позволит ли Украине производить Patriot
aimg Филипп Бойко
Трамп усомнился в решении дать Украине производить ракеты Patriot, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Таким образом, он поставил под сомнение реализацию одного из ключевых оборонных приоритетов Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В интервью Financial Times президент США сообщил, что пока не может подтвердить готовность Вашингтона разрешить Украине производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

"Я не уверен. Мы рассматриваем этот вопрос", - сказал Трамп.

Он также пояснил, что США осторожно относятся к передаче лицензий на производство такого вооружения.

"Это очень необычное оружие, и... нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы действительно не лицензируем оборудование", - добавил американский президент.

Трамп усомнился в решении дать Украине производить ракеты Patriot, - FTВопрос с лицензией на Patriot еще не разрешен, заявил Трамп (инфографика РБК-Украина)

Что раньше заявлял Зеленский

Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

После переговоров Зеленский назвал встречу "доброй" и сообщил, что стороны обсудили вопросы совместного производства ракет-перехватчиков Patriot, а также ряда других оборонных инициатив.

Контекст новости

Напомним, во время предварительной встречи Зеленского и Трампа 8 июля на полях саммита НАТО президент США не исключил, что Вашингтон может позволить Украине наладить собственное производство перехватчиков для систем Patriot.

Также во время визита в США 28 июля Зеленский встретился с командой производителя F-16 и ракет Patriot. Президент рассказал, что обсудил с Lockheed Martin еще большее развитие сотрудничества с Украиной – в частности, совместное производство и обмен технологиями.

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