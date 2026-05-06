Вербовка Россией африканцев для войны в Украине набирает обороты, - Foreign Policy

Россия расширяет сеть вербовки иностранцев для участия в войне в Украине. Граждане африканских стран являются одними из тех, кого активно поощряют к этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Известно, что под видом предложений о работе Кремль все активнее привлекает граждан африканских стран.

Например, случай гражданина Кении Клинтона Могесы, который иллюстрирует масштаб вербовки Москвой. После завершения работы в Катаре он сообщил семье о новой вакансии в России, однако уже через несколько дней оказался на военной подготовке.

Впоследствии украинская разведка подтвердила гибель кенийца на оккупированной территории Украины. По данным украинских источников, при нем были документы других соотечественников, которые могли быть завербованы по аналогичной схеме, говорится в публикации.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Рф в Украину Кремль все чаще привлекает иностранных граждан - из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. По оценкам украинской разведки, Москва планирует привлечь не менее 18 500 иностранных бойцов в 2026 году.

Издание отмечает, что хотя доля иностранцев остается относительно небольшой, их роль растет на фоне значительных потерь. По оценкам аналитиков Центра стратегических исследований, общие потери российских сил могли достичь около 1,3 млн человек, говорится в материале.

По данным кенийских властей, более 1000 граждан страны уже были привлечены к этой системе. Десятки из них получили ранения, часть вернулась домой, некоторые считаются пропавшими без вести, и есть подтвержденные случаи гибели.

Вербовка часто происходит через местные агентства и посредников, которые предлагают работу водителями, поварами или обслуживающим персоналом, говорится в материале.

Представитель правозащитной организации "Голос Африки" Фред Оджиро отметил: "Это не солдаты, которые сознательно пошли воевать. Это молодые люди, которые думали, что едут на обычную работу".

В то же время часть рекрутов соглашается сознательно. Как отмечает заместитель директора программы по Африке в Международной кризисной группе Полин Бакс, высокий уровень безработицы и ограниченные возможности миграции в Европу подталкивают людей к рискованным решениям:

"Люди используют шанс получить визу в Россию, особенно на фоне ужесточения требований по въезду в Европу", - заявил Бакс.

Вербовочная инфраструктура России включает соцсети и мессенджеры (в т.ч. Telegram и VK), кадровые агентства в Африке, посредников в России и странах Ближнего Востока, возможные связи со структурами, связанными с группой "Вагнер" и ее преемниками, говорится в публикации.

Расследования в Кении указывают на участие отдельных чиновников и сотрудников аэропортов, которые могли способствовать выезду рекрутов за взятки.

Посольство России в Найроби отвергает обвинения в незаконной вербовке, заявляя, что иностранцы могут вступать в армию добровольно при условии легального пребывания в стране, сообщает издание.

По данным украинских дипломатов, граждане по меньшей мере 36 африканских стран были замечены среди тех, кто воюет на стороне России.