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За підпалами будинків британського прем'єра стоїть мережа російських хакерів, - FT

01:34 16.06.2026 Вт
3 хв
Як розслідування FT викрило російську мережу саботаж?
aimg Катерина Коваль
За підпалами будинків британського прем'єра стоїть мережа російських хакерів, - FT Фото: прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер (Getty Images)
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За серією підпалів будинків прем'єра Британії Кіра Стармера стоїть російська онлайн-мережа саботажу, пов'язана з проросійськими хакерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Хто і як підпалював

У понеділок лондонський суд Олд Бейлі засудив 22-річного українського будівельника Романа Лавриновича за підпали автомобіля та двох будинків, пов'язаних зі Стармером. Атаки відбулися у травні 2025 року - через рік після того, як Стармер переїхав на Даунінг-стріт. В одному з будинків на момент підпалу перебувала зведена сестра прем'єра і її дев'ятирічна донька.

Хто стоїть за виконавцем

За даними FT, куратором Лавриновича був анонім із псевдонімом "El Money" - він спілкувався з ним у Telegram російською та українською. Розслідування встановило: куратор перебував у Росії і був тісно пов'язаний із хакерським угрупованням NoName057(16), яке США назвали "санкціонованим державою проєктом Кремля".

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Як готували виконавця

El Money вербував Лавриновича поступово - сім місяців. Спочатку платив за розклеювання листівок ультраправого угруповання Direct Action по Лондону. Ця організація нібито була британським праворадикальним рухом - насправді її адмініструвала з Росії, де використовували VPN для приховування місцезнаходження та генерували контент за допомогою ШІ.

Паралельно Direct Action спонукала своїх підписників розмальовувати мечеті антиісламськими графіті - щонайменше сім таких атак сталися в Лондоні на початку 2025 року.

Як відбулися підпали

8 травня 2025 року Лавринович підпалив автомобіль Toyota RAV4, що раніше належав Стармеру. 11 травня - квартиру в Ізлінгтоні, де прем'єр мешкав у 1990-х. Вночі 12 травня - сімейний будинок у Кентіш-Тауні. Для підпалів він купив уайт-спірит у будівельному магазині B&Q.

Лавринович стверджував у суді: він не знав, що цілі пов'язані з прем'єром, а пізніше став боятися куратора і турбуватися за безпеку своєї родини в Україні. За виконання підпалів обіцяли кілька тисяч доларів у криптовалюті, але грошей він так і не отримав.

Масштабніша картина

Операція демонструє типовий підхід Росії: використовувати кримінальних посередників для дій, від яких держава може відмовитися.

"Росія оперує через вільний обмін між державними розвідками і кримінальними угрупованнями. Більшість часу хакери і злочинці вільні робити що хочуть, аби тільки не шкодили російським інтересам або просували їх", - зазначив колишній керівник Британського національного центру кібербезпеки Кіаран Мартін.

Ще під час слухань Лавринович заявив, що ніколи не чув про Стармера і не знав, чиє майно підпалює.

Справа вписується в ширшу картину російського впливу через вербування. Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до залучення мігрантів до війни Росії проти України. Паралельно Росія розширює мережу вербування іноземців - громадян близько 40 африканських країн активно заохочують воювати проти України.

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