Никогда не слышал о Стармере: украинец рассказал о поджогах недвижимости премьера Британии

Украинец, обвиняемый в поджогах недвижимости премьера Британии Кира Стармера, во время допроса заявил, что никогда не слышал о политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Обстоятельства дела и вербовка

Как сообщило издание, Роман Лавринович является одним из трех мужчин, которых обвиняют в нападении на недвижимость и автомобиль, связанные с сэром Киром. Он вместе с Петром Починко и Станиславом Карпюком отрицает все обвинения.

По версии следствия, Лавринович совершил поджоги после того, как его завербовал онлайн русскоязычный пользователь Telegram "El Money".

За выполнение заданий мужчине пообещали денежное вознаграждение.

Допрос в полиции

Во время допроса, Лавринович неоднократно отрицал свою осведомленность о британском премьер-министре.

Он также отверг наличие обид на правительство.

"Я просто хочу спросить вас о нашем премьер-министре. Вы знаете, кто это?", - спросил детектив.

"Нет", - ответил Лавринович.

Фото: Роман Лавринович - один из трех мужчин, которых обвиняют в нападении на имущество Кира Стармера (bbc.com)

Позже подсудимый рассказал полицейским, что действовал из-за финансовых трудностей и угроз со стороны вербовщика.

"Он сказал, что как только это будет сделано, то заплатит мне, и я ему доверял. Мне нужны были деньги. Однако он мне не заплатил", - отметил он.

Двое других фигурантов дела, Карпюк и Починок, не давали никаких комментариев во время допросов в полиции.

Судебное разбирательство по этому делу пока продолжается.