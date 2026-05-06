Никогда не слышал о Стармере: украинец рассказал о поджогах недвижимости премьера Британии
Украинец, обвиняемый в поджогах недвижимости премьера Британии Кира Стармера, во время допроса заявил, что никогда не слышал о политике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Обстоятельства дела и вербовка
Как сообщило издание, Роман Лавринович является одним из трех мужчин, которых обвиняют в нападении на недвижимость и автомобиль, связанные с сэром Киром. Он вместе с Петром Починко и Станиславом Карпюком отрицает все обвинения.
По версии следствия, Лавринович совершил поджоги после того, как его завербовал онлайн русскоязычный пользователь Telegram "El Money".
За выполнение заданий мужчине пообещали денежное вознаграждение.
Допрос в полиции
Во время допроса, Лавринович неоднократно отрицал свою осведомленность о британском премьер-министре.
Он также отверг наличие обид на правительство.
"Я просто хочу спросить вас о нашем премьер-министре. Вы знаете, кто это?", - спросил детектив.
"Нет", - ответил Лавринович.
Фото: Роман Лавринович - один из трех мужчин, которых обвиняют в нападении на имущество Кира Стармера (bbc.com)
Позже подсудимый рассказал полицейским, что действовал из-за финансовых трудностей и угроз со стороны вербовщика.
"Он сказал, что как только это будет сделано, то заплатит мне, и я ему доверял. Мне нужны были деньги. Однако он мне не заплатил", - отметил он.
Двое других фигурантов дела, Карпюк и Починок, не давали никаких комментариев во время допросов в полиции.
Судебное разбирательство по этому делу пока продолжается.
Детали дела
Напомним, что в период с 1 апреля по 13 мая 2025 года были осуществлены атаки на имущество и автомобиль, связанные с Киром Стармером.
В частности, 8 мая 2025 года в Кентиш-Тауне нашли горящей машину, которая ранее принадлежала премьеру, а через несколько дней обнаружили пожар у входа в его дом.
По данным следствия, подобные атаки могут быть частью более широкой кампании по дестабилизации, к которой причастны российские сети. Страна-агрессор активно использует вербовщиков для привлечения иностранцев и мигрантов к диверсиям и боевым действиям.
Также Великобритания ввела санкции против 35 человек и организаций, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России против Украины и производства беспилотников.
Кроме того, Россия расширяет сеть вербовки иностранцев. В частности, граждан около 40 стран Африки активно поощряют к участию в войне против Украины.