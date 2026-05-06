Никогда не слышал о Стармере: украинец рассказал о поджогах недвижимости премьера Британии

19:25 06.05.2026 Ср
2 мин
В Лондоне продолжается суд над тремя мужчинами из-за поджогов имущества премьер-министра Британии
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Украинец, обвиняемый в поджогах недвижимости премьера Британии Кира Стармера, во время допроса заявил, что никогда не слышал о политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Обстоятельства дела и вербовка

Как сообщило издание, Роман Лавринович является одним из трех мужчин, которых обвиняют в нападении на недвижимость и автомобиль, связанные с сэром Киром. Он вместе с Петром Починко и Станиславом Карпюком отрицает все обвинения.

По версии следствия, Лавринович совершил поджоги после того, как его завербовал онлайн русскоязычный пользователь Telegram "El Money".

За выполнение заданий мужчине пообещали денежное вознаграждение.

Допрос в полиции

Во время допроса, Лавринович неоднократно отрицал свою осведомленность о британском премьер-министре.

Он также отверг наличие обид на правительство.

"Я просто хочу спросить вас о нашем премьер-министре. Вы знаете, кто это?", - спросил детектив.

"Нет", - ответил Лавринович.

Фото: Роман Лавринович - один из трех мужчин, которых обвиняют в нападении на имущество Кира Стармера (bbc.com)

Позже подсудимый рассказал полицейским, что действовал из-за финансовых трудностей и угроз со стороны вербовщика.

"Он сказал, что как только это будет сделано, то заплатит мне, и я ему доверял. Мне нужны были деньги. Однако он мне не заплатил", - отметил он.

Двое других фигурантов дела, Карпюк и Починок, не давали никаких комментариев во время допросов в полиции.

Судебное разбирательство по этому делу пока продолжается.

Детали дела

Напомним, что в период с 1 апреля по 13 мая 2025 года были осуществлены атаки на имущество и автомобиль, связанные с Киром Стармером.

В частности, 8 мая 2025 года в Кентиш-Тауне нашли горящей машину, которая ранее принадлежала премьеру, а через несколько дней обнаружили пожар у входа в его дом.

По данным следствия, подобные атаки могут быть частью более широкой кампании по дестабилизации, к которой причастны российские сети. Страна-агрессор активно использует вербовщиков для привлечения иностранцев и мигрантов к диверсиям и боевым действиям.

Также Великобритания ввела санкции против 35 человек и организаций, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России против Украины и производства беспилотников.

Кроме того, Россия расширяет сеть вербовки иностранцев. В частности, граждан около 40 стран Африки активно поощряют к участию в войне против Украины.

