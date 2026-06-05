В Британии раскрыли данные разведки о годе нападения России на НАТО

Великобритания должна срочно увеличить оборонные инвестиции, поскольку по данным разведки Россия может совершить нападение на страны НАТО уже скоро.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам главы британского правительства, укрепление обороноспособности страны является насущным вопросом безопасности, что подтверждается оценками разведывательных служб Британии и других государств-членов Альянса.

"Если вам нужно напоминание о важности этого, то, согласно нашим разведывательным данным и оценкам других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году", - подчеркнул он.

По словам Стармера, постепенное наращивание военных расходов позволит загрузить предприятия заказами по всей стране и создать новые квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места.

"Этот план инвестиций в оборону будет действительно важным, он будет в значительной степени ориентирован на возможности будущего, необходимые нам для защиты нашей страны", - подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании отметил, что детальный план инвестиций в оборонный сектор будет официально опубликован в ближайшие недели. Он отметил, что, кроме защиты государства, масштабная модернизация ВПК окажет положительное влияние на внутреннюю экономику страны.

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