Подозреваемому в госизмене детективу НАБУ Гусарову изменили меру пресечения

Задержание Гусарова: что известно

В Киеве 22 июля 2025 года правоохранительными органами был задержан сотрудник элитного закрытого подразделения "Д-2" НАБУ Виктор Гусаров. Его обвиняли в шпионаже в пользу ФСБ России. Куратором Гусарова был бывший руководитель охраны беглого президента Виктора Януковича - Дмитрий Иванцов.

По данным СБУ, Гусаров был лишь небольшой частью масштабной агентурной сети РФ. Кроме него, в эту сеть входили еще три человека, которых разоблачили ранее. Гусарова завербовали еще в 2012 году, с того момента вплоть до начала войны он был "спящим агентом".

Глава СБУ Василий Малюк в комментарии журналистам сказал, что он еще в 2023 году предупреждал руководство НАБУ о связи Виктора Гусарова с российской агентурой. Однако тогда к нему не прислушались.

Директор НАБУ Семен Кривонос со своей стороны вынужден был заверить журналистов, что НАБУ будет способствовать расследованию в отношении своего сотрудника Виктора Гусарова.