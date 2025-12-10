Підозрюваному в держзраді детективу НАБУ Гусарову змінили запобіжний захід

Затримання Гусарова: що відомо

В Києві 22 липня 2025 року правоохоронними органами було затримано співробітника елітного закритого підрозділу "Д-2" НАБУ Віктора Гусарова. Йому закидали шпигування на користь ФСБ Росії. Куратором Гусарова був колишній керівник охорони президента-втікача Віктора Януковича - Дмитро Іванцов.

За даними СБУ, Гусаров був лише невеликою частиною масштабної агентурної мережі РФ. Крім нього, до цієї мережі входили ще троє людей, яких викрили раніше. Гусарова завербували ще у 2012 році, з того моменту аж до початку війни він був "сплячим агентом".

Голова СБУ Василь Малюк у коментарі журналістам сказав, що він ще у 2023 році попереджав керівництво НАБУ про зв'язки Віктора Гусарова з російською агентурою. Однак тоді до нього не прислухалися.

Директор НАБУ Семен Кривонос зі свого боку змушений був запевнити журналістів, що НАБУ сприятиме розслідуванню щодо свого співробітника Віктора Гусарова.