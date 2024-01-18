Подозрение Гринкевичу и Совет Украина-НАТО в новом формате: новости за 17 января
ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу. Тем временем Совет Украина-НАТО впервые состоялся на уровне главнокомандующих вооруженных сил.
Более детально о том, что произошло в среду, 17 января, - в материале РБК-Украина.
Гринкевичу сообщили о новом подозрении по поставкам для украинской армии
ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.
По информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче и его сыне Романе, в том числе.
Совет Украина-НАТО впервые собрался на уровне главнокомандующих. От Киева был не Залужный
Состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне военных главнокомандующих.
От имени главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного перед союзниками выступил военный представитель в НАТО Сергей Салкуцан.
Макрон о гарантиях безопасности для Украины: завершаем работу над соглашением
Франция планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделала Великобритания.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, работу над документом уже завершают.
Бундестаг отказался поддерживать призыв к передаче Taurus Украине
В Германии Бундестаг не поддержал проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Инициативу ХДС отказались поддерживать в ходе поименного голосования - 485 голосов "против", 178 "за" и три воздержавшихся.
Кулеба о выборах в США: Украину тревожит не имя следующего президента
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его не тревожит имя следующего президента Соединенных Штатов Америки.
По его словам, наша страна будет работать с любым американским лидером.
Китайская делегация отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии, - Politico
Китай отказался согласовать встречу премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии.
По информации Politico, решение Китая не проводить встречу с украинской делегацией выглядело преднамеренным, а не результатом проблем с расписанием.
Дроны, БТРы и снаряды для танков: Германия передала новое оружие Украине
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и бронетранспортеры.
Глава Еврокомиссии заявила о начале скрининга законодательства Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале скрининга законодательства Украины.
Также она анонсировала формирование переговорной рамки о членстве Украины в ЕС.
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