Совет Украина-НАТО впервые собрался на уровне главнокомандующих. От Киева был не Залужный

Сегодня состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне военных главнокомандующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Миссии Украины при НАТО.

От имени главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного перед союзниками сегодня выступил военный представитель в НАТО Сергей Салкуцан.

Он проинформировал о текущей ситуации на поле боя, отметил первоочередные потребности Вооруженных сил Украины, призвал к увеличению поставок вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов.

Совет Украина-НАТО

Формат Совета Украина-НАТО был создан по решению саммита в Вильнюсе летом 2023 года, как один из шагов на пути вступления нашей страны в Североатлантический альянс.

В ходе заседаний Совета состоятся взаимные консультации, принятие решений, а также этот формат служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и НАТО.

Мы сообщали, что Совет Украина-НАТО будет проведен на уровне начальников вооруженных сил. Заседание военного комитета - высшего военного органа НАТО- запланировано на 17-18 января. Оно состоится в рамках встречи военного комитета Североатлантического союза.

Союзники обсудят агрессивную войну РФ против Украины, ситуацию на местах, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО.

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