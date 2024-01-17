Новое подозрение Гринкевичу по поставкам для украинской армии: ГБР сообщило подробности

ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщали источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче и его сыне Романе, в том числе.

Новые подробности от ГБР

Сотрудники Бюро сообщили, что разоблачили фигурантов на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.

Фото: Гринкевичу и его сообщникам объявили подозрение по делу о поставках для ВСУ (dbr.gov.ua)

Установлено, что предприниматель создал преступную организацию по противоправному завладению бюджетными средствами. Он заключил договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды. В частности, компании львовского бизнесмена заключили 23 договора на поставку Миниобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны.

Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен.

В настоящее время пяти членам преступной организации обвялены подозрения в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 статьи 255 УКУ).

Члены преступной организации задержаны и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, ДБР устанавливает полный круг лиц, причастных к уголовному правонарушению, в том числе проверяется информация касательно должностных лиц Миниобороны.

Дело Гринкевича

Напомним, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, являющийся одним из крупнейших поставщиков Минобороны, находится в СИЗО.

В частности, 29 декабря 2023 года львовского бизнесмена задержали при попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

После чего Гринкевичу было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

30 декабря Печерский райсуд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения. Его взяли под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 миллионов гривен.

Также мы писали, что в фирмах, работавших с Министерством обороны и обязанных обеспечивать качественной одеждой и бельем ВСУ, а также в семье львовского бизнесмена были проведены обыски и на имущество был наложен арест.