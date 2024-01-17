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Кулеба о выборах в США: Украину тревожит не имя следующего президента

Давос, Среда 17 января 2024 18:39
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Кулеба о выборах в США: Украину тревожит не имя следующего президента Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его не тревожит имя следующего президента Соединенных Штатов Америки. Наша страна будет работать с любым американским лидером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины в Давосе.

"Меня не так тревожит имя следующего президента США, как состояние американского общества и американской политики на следующий день после выборов. Мы будем работать с любым следующим президентом, каким бы ни было его или ее имя, потому что мы знаем, что США не отойдут от своей стратегии по Украине", - подчеркнул Кулеба.

Он рассказал, что если в США будет новый президент, то возможны попытки скорректировать политику в отношении Украины. Но наша страна не останется без поддержки, потому что она в интересах самих США.

По словам Кулебы, сейчас в Конгрессе происходит рутинная демократическая бюрократия. И для того, чтобы принимать решения, нужны переговоры. Но преданность демократии "в конце концов победит".

Трамп может стать президентом США

Напомним, сейчас в США начались праймериз, в ходе которых республиканцы и демократы выберут по кандидату для участия в предстоящих президентских выборах.

Вероятнее всего, кандидатом от республиканцев станет Дональд Трамп, а от демократов - Джо Байден.

Выборы пройдут 5 ноября этого года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у Трампа в случае победы на выборах будет другая политика в вопросе Украины.

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