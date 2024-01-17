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Глава Еврокомиссии заявила о начале скрининга законодательства Украины

Брюссель, Среда 17 января 2024 10:42
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Глава Еврокомиссии заявила о начале скрининга законодательства Украины Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале скрининга законодательства Украины. Также она анонсировала формирование переговорной рамки о членстве Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте.

"Мы приступаем к процессу скрининга и формируем рамку переговоров. А тем временем мы также начнем работать над нашими реформами, нашими собственными реформами", - сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что речь идет о расширении Европейского союза до 35 стран-членов.

Она добавила, что ЕС согласился на начало переговоров с Молдовой, а Грузии предоставили статус кандидата на членство. Также фон дер Ляйен подчеркнула, что западнобалканские страны являются частью европейского сообщества.

"Сердца миллионов украинцев наполнились радостью и надеждой, когда мы объявили об открытии переговоров о вступлении. Народ Украины тяжело боролся, чтобы достичь этого не только на поле боя. Но также из-за работы демократических институтов", - сказала президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "целая нация показывает, как много для них значит Европа", добавив, что гордится тем, что ЕС ответил на призыв Украины.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Переговоры лидеров ЕС длились более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. На момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Добавим, что для вступления Украины в Европейский союз должна состояться оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза.

Вчера, 16 января, президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.

Ранее министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что эта процедура может длиться до года.

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Еврокомиссия Евросоюз Вступление в ЕС Урсула фон дер Ляйен
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