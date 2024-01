Глава Еврокомиссии заявила о начале скрининга законодательства Украины

"Мы приступаем к процессу скрининга и формируем рамку переговоров. А тем временем мы также начнем работать над нашими реформами, нашими собственными реформами", - сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что речь идет о расширении Европейского союза до 35 стран-членов.

Она добавила, что ЕС согласился на начало переговоров с Молдовой, а Грузии предоставили статус кандидата на членство. Также фон дер Ляйен подчеркнула, что западнобалканские страны являются частью европейского сообщества.

"Сердца миллионов украинцев наполнились радостью и надеждой, когда мы объявили об открытии переговоров о вступлении. Народ Украины тяжело боролся, чтобы достичь этого не только на поле боя. Но также из-за работы демократических институтов", - сказала президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "целая нация показывает, как много для них значит Европа", добавив, что гордится тем, что ЕС ответил на призыв Украины.

"The hearts of millions of Ukrainians were filled with hope and joy, when we announced the opening of accession negotiations.



A whole nation is showing us just how much Europe means to them.



And I am proud that our Union has answered Ukraine's call."



