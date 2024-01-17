Глава Еврокомиссии заявила о начале скрининга законодательства Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале скрининга законодательства Украины. Также она анонсировала формирование переговорной рамки о членстве Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте.

"Мы приступаем к процессу скрининга и формируем рамку переговоров. А тем временем мы также начнем работать над нашими реформами, нашими собственными реформами", - сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что речь идет о расширении Европейского союза до 35 стран-членов.

Она добавила, что ЕС согласился на начало переговоров с Молдовой, а Грузии предоставили статус кандидата на членство. Также фон дер Ляйен подчеркнула, что западнобалканские страны являются частью европейского сообщества.

"Сердца миллионов украинцев наполнились радостью и надеждой, когда мы объявили об открытии переговоров о вступлении. Народ Украины тяжело боролся, чтобы достичь этого не только на поле боя. Но также из-за работы демократических институтов", - сказала президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "целая нация показывает, как много для них значит Европа", добавив, что гордится тем, что ЕС ответил на призыв Украины.

"The hearts of millions of Ukrainians were filled with hope and joy, when we announced the opening of accession negotiations.



A whole nation is showing us just how much Europe means to them.



And I am proud that our Union has answered Ukraine's call."



— President @vonderleyen… pic.twitter.com/9zKOWFW7xT — European Commission (@EU_Commission) January 17, 2024

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Переговоры лидеров ЕС длились более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. На момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Добавим, что для вступления Украины в Европейский союз должна состояться оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза.

Вчера, 16 января, президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.

Ранее министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что эта процедура может длиться до года.