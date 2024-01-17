Дроны, БТРы и снаряды для танков: Германия передала новое оружие Украине

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и бронетранспортеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В новый военный пакет вошли:

боеприпасы для танков Leopard 1A5;

25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортеров;

16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

5 автомобилей для пограничников;

3 гражданских автомобиля;

50 терминалов связи SatCom;

500 светодиодных ламп;

материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

почти 2 тысячи боевых шлемов M92.

Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.

Позиция Германии по Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.