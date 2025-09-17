Повышение грузовых тарифов УЗ приведет к падению ВВП, - эксперт

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение УЗ повысить тарифы на грузовые перевозки на 37% в следующем году, пишет РБК-Украина .

"Повышение тарифов "Укрзализныци" является ошибочным шагом, ведь сейчас украинские тарифы уже превышают уровень Польши и Словакии. Наши предприятия, которые работают в этих странах, подтверждают: им дешевле перевозить продукцию в Польше и Словакии, чем в Украине. Это ненормальная ситуация", - подчеркнул Каленков.

По его словам, первоочередной задачей должно стать выполнение государством своих обязательств и компенсация убытков от пассажирских перевозок.

"Если "Укрзализныця" тратит более 30 млрд грн на пассажирские перевозки, а получает только 7 млрд, то разницу в 23-24 млрд должно закрывать государство. Если хотите держать низкие цены на билеты - это правильное решение, но тогда надо предусмотреть финансирование", - подчеркнул он.

Каленков считает, что к финансированию стоит привлечь международных партнеров.

"Социальный бюджет Украины в значительной степени финансируется за счет помощи ЕС. Наши партнеры готовы целево поддержать расходы на пассажирские перевозки. Надо просто вынести этот вопрос на уровень Еврокомиссии", - отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что "Укрзализныце" стоит работать над повышением эффективности, ведь у компании есть значительный потенциал для оптимизации расходов. Впрочем, начинать надо все же с государства, а не с очередного повышения тарифов, убежден он.

"Согласно исследованию ГП "Укрпромвнешэкспертиза", повышение тарифов на 37% приведет к сокращению грузовой базы на 27 млн тонн, что составляет минус 15%. Это обернется падением ВВП почти на 96 млрд грн и потерями госбюджета в 36 млрд грн ежегодно. Поэтому прошу оставить разговоры об индексации. Сначала надо реально посчитать себестоимость, установить экономически обоснованный тариф и обеспечить поддержку пассажирских перевозок за счет бюджета. Только после этого можно говорить о любых изменениях в тарифной политике", - подытожил Каленков.