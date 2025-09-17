ua en ru
Повышение грузовых тарифов УЗ приведет к падению ВВП, - эксперт

Украина, Среда 17 сентября 2025 13:20
Повышение грузовых тарифов УЗ приведет к падению ВВП, - эксперт Фото: эксперт заявил, что повышение грузовых тарифов УЗ приведет к падению ВВП (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифов приведет к падению грузовой базы и потерям ВВП, поэтому финансирование льготных перевозок следует обеспечить за счет госбюджета и международных партнеров.

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение УЗ повысить тарифы на грузовые перевозки на 37% в следующем году, пишет РБК-Украина.

"Повышение тарифов "Укрзализныци" является ошибочным шагом, ведь сейчас украинские тарифы уже превышают уровень Польши и Словакии. Наши предприятия, которые работают в этих странах, подтверждают: им дешевле перевозить продукцию в Польше и Словакии, чем в Украине. Это ненормальная ситуация", - подчеркнул Каленков.

По его словам, первоочередной задачей должно стать выполнение государством своих обязательств и компенсация убытков от пассажирских перевозок.

"Если "Укрзализныця" тратит более 30 млрд грн на пассажирские перевозки, а получает только 7 млрд, то разницу в 23-24 млрд должно закрывать государство. Если хотите держать низкие цены на билеты - это правильное решение, но тогда надо предусмотреть финансирование", - подчеркнул он.

Каленков считает, что к финансированию стоит привлечь международных партнеров.

"Социальный бюджет Украины в значительной степени финансируется за счет помощи ЕС. Наши партнеры готовы целево поддержать расходы на пассажирские перевозки. Надо просто вынести этот вопрос на уровень Еврокомиссии", - отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что "Укрзализныце" стоит работать над повышением эффективности, ведь у компании есть значительный потенциал для оптимизации расходов. Впрочем, начинать надо все же с государства, а не с очередного повышения тарифов, убежден он.

"Согласно исследованию ГП "Укрпромвнешэкспертиза", повышение тарифов на 37% приведет к сокращению грузовой базы на 27 млн тонн, что составляет минус 15%. Это обернется падением ВВП почти на 96 млрд грн и потерями госбюджета в 36 млрд грн ежегодно. Поэтому прошу оставить разговоры об индексации. Сначала надо реально посчитать себестоимость, установить экономически обоснованный тариф и обеспечить поддержку пассажирских перевозок за счет бюджета. Только после этого можно говорить о любых изменениях в тарифной политике", - подытожил Каленков.

Повышение грузовых тарифов УЗ в Украине

Как известно, "Укрзализныця" предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что "Укрзализныця" должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.

Напомним, ранее представители украинской промышленности призвали правительство предусмотреть в госбюджете на 2026 год расходы для компенсации убытков АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок. В обращении отмечается: нынешняя модель, когда компания вынуждена покрывать расходы за счет повышения тарифов на грузовые перевозки, является опасной как для самой УЗ, так и для экономики Украины в целом.

Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала правительство предусмотреть в госбюджете компенсации для "Укрзализныци", а также отменить земельный налог для компании - его отменили во всех развитых странах мира.

