Ждать ли повышения цен на билеты в поездах: что говорят в Укрзализныце

Часть убытков "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в 2025 году в размере 13 млрд гривен будет компенсирована за счет резервного фонда государственного бюджета. Таким образом тарифы для пассажиров пока не будут расти.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказали председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский и министр финансов Сергей Марченко во время общения с журналистами.

По словам Перцовского, доходы "Укрзализныци" от пассажирских перевозок дальнего сообщения в 2025 году составят около 7 млрд гривен, тогда как расходы - 20 млрд гривен.

"Разницу покроют из госбюджета", - отметил он.

Министр финансов Сергей Марченко уточнил, что необходимые средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Убытки растут из-за ситуации на фронте

Как пояснил глава "Укрзализныци", финансовое состояние компании ухудшилось, поскольку доходы от грузовых перевозок уже второй год подряд не компенсируют убытки от пассажирских перевозок.

"В 2024 году убытки были относительно незначительными, а в этом году они существенно выросли из-за изменения ситуации на фронте и сокращения перевозок угля и металлургической продукции. Это связано с уменьшением производства и разрушением предприятий в этих отраслях", - отметил он.

Тарифы для пассажиров пока не будут расти

В следующем году повышение стоимости билетов в социальном сегменте не планируется.

В "Укрзализныце" отметили, что для сбалансирования финансов вместо повышения тарифов планируют постепенно внедрять систему ПСО (Public Service Obligations) - аналогичную той, что применяется для обеспечения населения и предприятий ТКЭ газом по регулируемым ценам.

Новые правила финансирования перевозок

После введения ПСО планируется изменить государственный бюджет и предусмотреть в нем расходы на компенсацию убытков "Укрзализныци" в размере от 16 млрд гривен.

"В 2026 году компенсация убытков компании из госбюджета может достичь 16 млрд гривен", - добавил Перцовский.