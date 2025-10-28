В парламенте призвали обеспечить финансирование УЗ из бюджета

Комитет Верховной рады по экономическому развитию предложил правительству предусмотреть в госбюджете 2026 года 26 млрд грн для финансовой поддержки АО "Укрзализныця".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию ЦТС.

Ранее с аналогичной инициативой выступил Комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры. Средства предлагают направить через Министерство развития громад и территорий – на обеспечение пассажирских перевозок, транспортировку гуманитарных грузов и эвакуационных операций.

Заместитель председателя экономического комитета, народный депутат Алексей Мовчан, пояснил, что "Укрзализныця" выполняет ключевые социальные функции, которые государство должно компенсировать.

"Из-за специальных обязательств по пассажирским перевозкам и падению объемов грузов у ​​компании возник кассовый разрыв. Эти убытки сложно будет покрыть в пределах одного или даже нескольких лет", - отметил Мовчан.

По его словам, железная дорога остается критически важной для экономики и логистики страны во время войны.

"Враг уничтожает объекты инфраструктуры, компания в сложном состоянии. Но объемы, которые перевозятся по железной дороге, ничем не заменить: автодороги этого не выдержат, речной транспорт не работает, авиаперевозки отсутствуют", - подчеркнул депутат.