Главная » Бизнес » Экономика

В парламенте призвали обеспечить финансирование УЗ из бюджета

Вторник 28 октября 2025 13:11
UA EN RU
В парламенте призвали обеспечить финансирование УЗ из бюджета Фото: УЗ должна финансироваться из госбюджета Украины (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Комитет Верховной рады по экономическому развитию предложил правительству предусмотреть в госбюджете 2026 года 26 млрд грн для финансовой поддержки АО "Укрзализныця".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию ЦТС.

Ранее с аналогичной инициативой выступил Комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры. Средства предлагают направить через Министерство развития громад и территорий – на обеспечение пассажирских перевозок, транспортировку гуманитарных грузов и эвакуационных операций.

Заместитель председателя экономического комитета, народный депутат Алексей Мовчан, пояснил, что "Укрзализныця" выполняет ключевые социальные функции, которые государство должно компенсировать.

"Из-за специальных обязательств по пассажирским перевозкам и падению объемов грузов у ​​компании возник кассовый разрыв. Эти убытки сложно будет покрыть в пределах одного или даже нескольких лет", - отметил Мовчан.

По его словам, железная дорога остается критически важной для экономики и логистики страны во время войны.

"Враг уничтожает объекты инфраструктуры, компания в сложном состоянии. Но объемы, которые перевозятся по железной дороге, ничем не заменить: автодороги этого не выдержат, речной транспорт не работает, авиаперевозки отсутствуют", - подчеркнул депутат.

Что известно о повышении тарифов УЗ

Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обращались к правительству с просьбой заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.

Бизнес-ассоциации подчеркивали, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность украинских грузовладельцев.

Укрзализныця выполняет критические социальные функции: в парламенте призвали выделить 26 млрд грн на поддержку пассажирских перевозок.

