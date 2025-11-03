ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Бесплатно, но не всегда: в "Укрзализныце" объяснили, как будет действовать программа "УЗ-3000"

Понедельник 03 ноября 2025 15:35
UA EN RU
Бесплатно, но не всегда: в "Укрзализныце" объяснили, как будет действовать программа "УЗ-3000" Как будет действовать программа "УЗ-3000" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Программа "УЗ-3000", которая предусматривает бесплатные поездки для украинцев, не будет действовать в пиковые периоды, в частности во время праздников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко в Facebook.

Программа "УЗ-3000" не требует новых расходов

"Использовать премиальные километры - это право, а не обязанность. Кто не захочет ехать, потому что ему не подойдут даты - тот не поедет. В музеях тоже есть бесплатные дни, но многие избегают именно этих дат", - написал Лещенко.

По его словам, ноябрь является "низким сезоном мобильности украинцев", и именно сейчас в поездах во Львов, Ужгород и Одессу остаются сотни свободных мест. В подтверждение своих слов Лещенко прикрепил скриншоты с наличием свободных мест на 3 ноября по популярным направлениям.

"Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который надо направить на программу "УЗ-3000". Без новых расходов на эти бонусные места, хотя лживые хейтеры пишут какой-то бред о дополнительных бюджетных расходах", - отметил Лещенко.

На зображенні може бути: текст «10:50 KиЙB-nacaжиpcbKий 3 ЛиcTonaAa, nH ЛbB.B 095K ФлarmaHcbKий 20:13 roA 43 XB 円 KиΪB-nac nac PaxiB 02:56 nлauKapT:12 12 329 a Kyne: 6 569 ਦੇ ЖиHo4e Kyne: 569 2 ЛюKc: 2 1342Z 007K ФлarmaHcbKий 20:29 6roA 38 XB KиΪB-nac 03:07 4epH.Buί nлauKapT: 151 Kyne: 12 221 2 ЛюKc:2 2 325 ਦੇ 1580 z 149K 20:29 roA 38 XB KиΪB-nac KиB-nac+BaHo-ФpaH BaHo-ФpaH 03:07 Kyne: 132 661 a 059K»

Наличие билетов по маршруту Киев-Львов на 3 ноября (скриншот)

В пиковые периоды программа не будет действовать

Он подчеркнул, что бесплатные поездки не касаются периодов высокого спроса - праздников или каникул.

"Кто хочет - перенесет поездку и поедет бесплатно. Кто не хочет - поедет в высокий сезон, когда все билеты будут идти в продажу", - добавил глава наблюдательного совета.

Что нужно знать о программе "УЗ-3000"

Программа бесплатных поездок "УЗ-3000" призвана разгрузить пиковые периоды перевозок и стимулировать путешествия в "низкий сезон".

В "Укрзалізниці" отметили, что 3000 км - это символическое расстояние самого длинного маршрута в Украине туда и обратно - из Запорожья в Ужгород. Сейчас компания рассматривает варианты использования неизрасходованных километров.

По данным "УЗ", в пиковые месяцы, например август, перевозки достигают 2,6 млн пассажиров, тогда как в феврале - только 1,9 млн. Поэтому программа должна выровнять нагрузку и поддержать внутренний туризм.

Также в компании сообщили, что во время повышенного спроса - например, в декабре - акцент сделают на поездках из прифронтовых регионов, где люди больше всего страдают от обстрелов и обесточиваний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
Новости
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа