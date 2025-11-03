Бесплатно, но не всегда: в "Укрзализныце" объяснили, как будет действовать программа "УЗ-3000"

Программа "УЗ-3000", которая предусматривает бесплатные поездки для украинцев, не будет действовать в пиковые периоды, в частности во время праздников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко в Facebook .

Программа "УЗ-3000" не требует новых расходов

"Использовать премиальные километры - это право, а не обязанность. Кто не захочет ехать, потому что ему не подойдут даты - тот не поедет. В музеях тоже есть бесплатные дни, но многие избегают именно этих дат", - написал Лещенко.

По его словам, ноябрь является "низким сезоном мобильности украинцев", и именно сейчас в поездах во Львов, Ужгород и Одессу остаются сотни свободных мест. В подтверждение своих слов Лещенко прикрепил скриншоты с наличием свободных мест на 3 ноября по популярным направлениям.

"Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который надо направить на программу "УЗ-3000". Без новых расходов на эти бонусные места, хотя лживые хейтеры пишут какой-то бред о дополнительных бюджетных расходах", - отметил Лещенко.

Наличие билетов по маршруту Киев-Львов на 3 ноября (скриншот)

В пиковые периоды программа не будет действовать

Он подчеркнул, что бесплатные поездки не касаются периодов высокого спроса - праздников или каникул.

"Кто хочет - перенесет поездку и поедет бесплатно. Кто не хочет - поедет в высокий сезон, когда все билеты будут идти в продажу", - добавил глава наблюдательного совета.