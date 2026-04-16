ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Обязательно ли исповедоваться перед Проводами: ответ священника ПЦУ

12:28 16.04.2026 Чт
2 мин
Что на самом деле символизирует причастие для верующих?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Обязательно ли исповедоваться перед Проводами: ответ священника ПЦУ Исповедь помогает верующим укрепиться в вере (фото: Getty Images)

Поминовение умерших на Проводах - это не только визит на кладбище, но и участие в церковных таинствах. Исповедь в этот период помогает христианам укрепиться в вере и справиться с тоской по покойникам.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.

Читайте также: Радоница 2026: почему на Гробки нельзя лить слезы и какие традиции очень важны

Главное:

  • Приближение к Богу: Исповедь и причастие помогают человеку стать ближе к Богу, что является ключевым для помощи душам умерших.
  • Суть покаяния: Вернуться в Церковь означает не просто формальный визит, а внутреннее изменение и исправление самого себя.
  • Значение причастия. Это личная встреча со Христом, которая имеет силу менять жизнь верующего.
  • Эффективность поминовения: Чем крепче вера и связь человека с церковью, тем большую помощь он может оказать близким, которых потерял.

Зачем нужна исповедь перед поминовением

По словам священнослужителя, потеря близких часто становится для людей толчком к поиску Бога. Именно через веру человек получает возможность помочь тем, кто ушел из жизни.

"Очень много людей приходят в церковь, когда кого-то теряют. И такой у них есть к этому порыв. К Церкви, к Богу... Поскольку им очень трудно в это время. И это действительно важно. Когда человек будет ближе к Богу, будет больше утверждаться в вере, тогда он сможет больше помочь и умершему", - объясняет Иван Бобик.

Как приблизиться к Богу через таинства

Священник отмечает, что приближение к Богу происходит через покаяние и причастие. Это не просто формальность, а внутреннее изменение человека.

"Что такое покаяться? Это - вернуться к Богу, вернуться в Церковь, измениться, исправиться. Причастие - это "сопричастие - соединение" со Христом. Такая личная встреча с Иисусом Христом, которая меняет нашу жизнь. И когда мы ближе к Богу, тогда можем и больше помочь нашим умершим", - отметил настоятель.

&quot;Язичницькі тризни&quot;: чому не можна їсти й пити на цвинтарі на Проводи - бліц зі священникомМолитва полезнее для души, чем &quot;пир&quot; на кладбище (инфографика: РБК-Украина)

Читайте также о том, власти Киева призвали местных жителей не нести искусственные цветы на кладбища.

Ранее мы писали о том, когда в Украине будут отмечать Троицу в этом году и от чего зависит точная дата.

Больше по теме:
ПЦУ Священники
Новости
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы