Обязательно ли исповедоваться перед Проводами: ответ священника ПЦУ
Поминовение умерших на Проводах - это не только визит на кладбище, но и участие в церковных таинствах. Исповедь в этот период помогает христианам укрепиться в вере и справиться с тоской по покойникам.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.
Главное:
- Приближение к Богу: Исповедь и причастие помогают человеку стать ближе к Богу, что является ключевым для помощи душам умерших.
- Суть покаяния: Вернуться в Церковь означает не просто формальный визит, а внутреннее изменение и исправление самого себя.
- Значение причастия. Это личная встреча со Христом, которая имеет силу менять жизнь верующего.
- Эффективность поминовения: Чем крепче вера и связь человека с церковью, тем большую помощь он может оказать близким, которых потерял.
Зачем нужна исповедь перед поминовением
По словам священнослужителя, потеря близких часто становится для людей толчком к поиску Бога. Именно через веру человек получает возможность помочь тем, кто ушел из жизни.
"Очень много людей приходят в церковь, когда кого-то теряют. И такой у них есть к этому порыв. К Церкви, к Богу... Поскольку им очень трудно в это время. И это действительно важно. Когда человек будет ближе к Богу, будет больше утверждаться в вере, тогда он сможет больше помочь и умершему", - объясняет Иван Бобик.
Как приблизиться к Богу через таинства
Священник отмечает, что приближение к Богу происходит через покаяние и причастие. Это не просто формальность, а внутреннее изменение человека.
"Что такое покаяться? Это - вернуться к Богу, вернуться в Церковь, измениться, исправиться. Причастие - это "сопричастие - соединение" со Христом. Такая личная встреча с Иисусом Христом, которая меняет нашу жизнь. И когда мы ближе к Богу, тогда можем и больше помочь нашим умершим", - отметил настоятель.
Молитва полезнее для души, чем "пир" на кладбище (инфографика: РБК-Украина)
Читайте также о том, власти Киева призвали местных жителей не нести искусственные цветы на кладбища.
Ранее мы писали о том, когда в Украине будут отмечать Троицу в этом году и от чего зависит точная дата.