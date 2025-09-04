Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена, - Макрон

Гарантии безопасности для Украины

Стоит напомнить, что ранее сегодня Reuters писал, что около 30 лидеров сегодня, 4 сентября, встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева.

Более того, в материале говорилось, что союзники Украины завершили технические планы по гарантиям безопасности для Украины и готовят сигнал американскому президенту Дональду Трампу.

Заметим, что вчера, 3 сентября, Зеленский говорил, что европейских гарантий безопасности для Украины может быть недостаточно, чтобы удержать российского диктатора Владимира Путина от нового вторжения.

Он объяснил, почему все же нужно участие Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что обсуждение гарантий безопасности для Украины активизировалось после встречи президента Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа в Белом доме.

После этого президент Украины сообщил, что планируется согласование деталей в течение 10 дней, однако сроки позже были перенесены на неделю.