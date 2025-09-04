Підготовка гарантій безпеки для України завершена, - Макрон

Гарантії безпеки для України

Варто нагадати, що раніше сьогодні Reuters писав, що близько 30 лідерів сьогодні, 4 вересня, зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити майбутні гарантії безпеки для Києва.

Ба більше, в матеріалі йшлось, що союзники України завершили технічні плани щодо гарантій безпеки для України та готують сигнал американському президенту Дональду Трампу.

Зауважимо, що вчора, 3 вересня, Зеленський говорив, що європейських гарантій безпеки для України може бути недостатньо, щоб утримати російського диктатора Володимира Путіна від нового вторгнення.

Він пояснив, чому все ж потрібна участь Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що обговорення гарантій безпеки для України активізувалося після зустрічі президента Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня у Білому домі.

Після цього президент України повідомив, що планується узгодження деталей протягом 10 днів, проте терміни пізніше було перенесено на тиждень.