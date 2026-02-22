Под ударом Киев, Кропивницкий и не только: все о ночной атаке РФ по Украине дронами и ракетами
Россия в ночь на 22 февраля в очередной раз осуществляет комбинированный удар по Украине. Под атакой оккупантов оказались по меньшей мере Киев и Кропивницкий.
РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.
Главное:
- Россияне запустили дроны, баллистику и крылатые ракеты
- Враг поднял в небо Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К
- Взрывы раздавались в Киеве, Кропивницком и Николаеве
Чем атакуют россияне
По данным Воздушных сил ВСУ, начало суток в Украине было относительно спокойным. Однако около двух ночи в воздушное пространство страны начали целые группы российских беспилотников. Сначала они фиксировались в Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях, а впоследствии их стало еще больше.
Уже в четыре утра в Киеве и половине страны объявили тревогу, поскольку враг начал запускать баллистические ракеты. Вражеские цели летели с севера, а затем на юг. Мониторинговые каналы предполагали, из Крыма могли лететь именно "Цирконы". Впоследствии были еще пуски.
Позже, в половине пятого, оккупанты подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Однако пусков, вероятно, не было. Однако через небольшой промежуток времени по всей Украине объявили тревогу.
Кроме того, враг поднял ночью стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в 04:30 россияне осуществили пусковые маневры. Уже в 05:30 над Сумской областью были первые крылатые ракеты, которые затем держали курс на Киевскую область.
Какие города оказались под ударом РФ
Киев
Первым под российскую атаку попал в Киев. Начиная с 04:00 до 04:30 в столице прозвучали взрывы на фоне пусков баллистики.
В то же время в Киевской области фиксируются вражеские дроны.
Обновлено в 05:12
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы. Россияне снова пытались ударить баллистикой.
Кропивницкий
По данным местных СМИ, в Кропивницком прогремели по меньшей мере два взрыва в 04:16 и 04:21. С чем они были связаны, непонятно, однако перед первым взрывом военные писали о скоростной цели на город, после чего она полетела на Киев.
Обновлено в 05:33
В Кропивницком прозвучали повторные взрывы. Мониторинговые каналы предполагают, что враг мог ударить баллистикой
Николаев
Местные СМИ сообщили, что в Николаеве около 05:22 прогремели взрывы. Что стало причиной - точно неизвестно.
Обстрел Украины
Напомним, что предыдущая комбинированная атака РФ по Украине была в ночь на 17 февраля. Тогда враг тоже применил дроны, баллистику и крылатые ракеты.
Под ударом россиян в основном были Одесская и Днепропетровская области, а также город Янтарь в Ивано-Франковской области.
В частности, в Днепре были повреждены предприятия, административные здания, жилые дома и автомобили. В Одессе под удар попали объект инфраструктуры, гражданские здания, магазин, СТО и загорелась высотка. В Бурштыне оккупанты пытались атаковать ТЭС.
