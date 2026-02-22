ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Под ударом Киев, Кропивницкий и не только: все о ночной атаке РФ по Украине дронами и ракетами

Воскресенье 22 февраля 2026 05:02
UA EN RU
Под ударом Киев, Кропивницкий и не только: все о ночной атаке РФ по Украине дронами и ракетами Фото: россияне неоднократно запускали ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в ночь на 22 февраля в очередной раз осуществляет комбинированный удар по Украине. Под атакой оккупантов оказались по меньшей мере Киев и Кропивницкий.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Читайте также: "Это катастрофа, но наша реальность": самая сложная зима для Киева в цифрах и фактах

Главное:

  • Россияне запустили дроны, баллистику и крылатые ракеты
  • Враг поднял в небо Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К
  • Взрывы раздавались в Киеве, Кропивницком и Николаеве

Чем атакуют россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, начало суток в Украине было относительно спокойным. Однако около двух ночи в воздушное пространство страны начали целые группы российских беспилотников. Сначала они фиксировались в Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях, а впоследствии их стало еще больше.

Уже в четыре утра в Киеве и половине страны объявили тревогу, поскольку враг начал запускать баллистические ракеты. Вражеские цели летели с севера, а затем на юг. Мониторинговые каналы предполагали, из Крыма могли лететь именно "Цирконы". Впоследствии были еще пуски.

Позже, в половине пятого, оккупанты подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Однако пусков, вероятно, не было. Однако через небольшой промежуток времени по всей Украине объявили тревогу.

Под ударом Киев, Кропивницкий и не только: все о ночной атаке РФ по Украине дронами и ракетами

Кроме того, враг поднял ночью стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в 04:30 россияне осуществили пусковые маневры. Уже в 05:30 над Сумской областью были первые крылатые ракеты, которые затем держали курс на Киевскую область.

Какие города оказались под ударом РФ

Киев

Первым под российскую атаку попал в Киев. Начиная с 04:00 до 04:30 в столице прозвучали взрывы на фоне пусков баллистики.

В то же время в Киевской области фиксируются вражеские дроны.

Обновлено в 05:12

В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы. Россияне снова пытались ударить баллистикой.

Кропивницкий

По данным местных СМИ, в Кропивницком прогремели по меньшей мере два взрыва в 04:16 и 04:21. С чем они были связаны, непонятно, однако перед первым взрывом военные писали о скоростной цели на город, после чего она полетела на Киев.

Обновлено в 05:33

В Кропивницком прозвучали повторные взрывы. Мониторинговые каналы предполагают, что враг мог ударить баллистикой

Николаев

Местные СМИ сообщили, что в Николаеве около 05:22 прогремели взрывы. Что стало причиной - точно неизвестно.

Обстрел Украины

Напомним, что предыдущая комбинированная атака РФ по Украине была в ночь на 17 февраля. Тогда враг тоже применил дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Под ударом россиян в основном были Одесская и Днепропетровская области, а также город Янтарь в Ивано-Франковской области.

В частности, в Днепре были повреждены предприятия, административные здания, жилые дома и автомобили. В Одессе под удар попали объект инфраструктуры, гражданские здания, магазин, СТО и загорелась высотка. В Бурштыне оккупанты пытались атаковать ТЭС.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

