Горят "Эпицентр" и авто, повреждены дома и инфраструктура: все об атаке на Запорожье

Запорожье, Четверг 26 февраля 2026 04:42
Горят "Эпицентр" и авто, повреждены дома и инфраструктура: все об атаке на Запорожье Фото: РФ устроила настоящий "ад" для Запорожья ночью 26 февраля (Запорожская ОГА)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне устроили массированный обстрел Запорожской области ночью 26 февраля. В результате горят "Эпицентр" и авто, еще один ТЦ также поврежден, и это еще не все о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

Сначала Федоров написал об угрозе применения дронов, КАБов, баллистики и тактической авиации в области - стало известно о первых взрывах. Далее появилось сообщение с соответствующими кадрами о поврежденном частном доме и горящем авто.

Фото: частный дом после обстрела (Запорожская ОГА)

Затем глава ОВА сообщил о повторных взрывах в Запорожье и поврежденном торговом центре, а также опубликовал видео с места ЧП.

Стало также известно об ударах по инфраструктуре области и еще одном ТЦ, который оказался под обстрелом. Выяснилось, что горит "Эпицентр".

Впоследствии стало известно, что в Запорожье горит несколько этажей поврежденной многоэтажки. В одной из квартир заблокирован человек.

Предварительно, было нанесено 12 вражеских ударов по одному только городу Запорожье.

Как известно, враг регулярно наносит удары по Запорожью и области. Например, 24 февраля также произошел сильный обстрел - в результате атак пострадали пять человек, включая ребенка, а несколько многоквартирных домов и объектов инфраструктуры получили повреждения.

Также недавно Россия ударила по Запорожью, в результате чего произошел масштабный пожар. Также пострадала инфраструктура - без света остались более 10 тысяч человек.

