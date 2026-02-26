Горят "Эпицентр" и авто, повреждены дома и инфраструктура: все об атаке на Запорожье

Россияне устроили массированный обстрел Запорожской области ночью 26 февраля. В результате горят "Эпицентр" и авто, еще один ТЦ также поврежден, и это еще не все о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

Сначала Федоров написал об угрозе применения дронов, КАБов, баллистики и тактической авиации в области - стало известно о первых взрывах. Далее появилось сообщение с соответствующими кадрами о поврежденном частном доме и горящем авто.

Фото: частный дом после обстрела (Запорожская ОГА)

Затем глава ОВА сообщил о повторных взрывах в Запорожье и поврежденном торговом центре, а также опубликовал видео с места ЧП.

Стало также известно об ударах по инфраструктуре области и еще одном ТЦ, который оказался под обстрелом. Выяснилось, что горит "Эпицентр".

Впоследствии стало известно, что в Запорожье горит несколько этажей поврежденной многоэтажки. В одной из квартир заблокирован человек.

Предварительно, было нанесено 12 вражеских ударов по одному только городу Запорожье.