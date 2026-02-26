В Киеве пожары из-за атаки РФ дронами и баллистикой: в центре горит дом

Враг атаковал столицу ночью 26 февраля, были слышны взрывы. Позже появилась инофрмация о пожарах на территории частной усадьбы и частного дома - в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко в Telegram.

Сначала о взрывах в Киеве и работе ПВО написал мэр Виталий Кличко. Воздушные Силы постоянно оповещали об угрозе в воздухе как на территории столицы, так и области, особенно окраин города.

Затем Ткаченко сообщил об атаке дронами и ракетами.

"Враг атакует город ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" - сообщил чиновник.

Затем стало предварительно известно, что в Голосеевском районе произошло возгорание на территории частной усадьбы. Еще Ткаченко написал, что в Печерском районе горит 2-этажный частный дом, информация о пострадавших пока неизвестна.

Воздушные Силы под утро писали о направлении дронов на Вышгород, Васильков, Борисполь и некоторые другие города под Киевом, собственно угроза касалась и самой столицы.