ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Шахед" попал в пятиэтажку в Кривом Роге: разворачивают штаб помощи, есть раненый

Кривой Рог, Четверг 26 февраля 2026 04:03
UA EN RU
"Шахед" попал в пятиэтажку в Кривом Роге: разворачивают штаб помощи, есть раненый Фото: на месте работают спасатели (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Кривой Рог ночью 26 февраля атаковали дроны - "Шахед" попал в пятиэтажку. В результате ЧП произошел пожар, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Попадание "Шахеда" в пятиэтажный дом. На сейчас один пострадавший, легкий. Визуально поврежден конструктив, много выбитых окон", - написал Вилкул.

Он также добавил, что для помощи людям возле поврежденного дома разворачивают штаб. Строительные материалы будут через час.

Глава Днепропетровской ОГА Александ Ганжа добавил, что из-за вражеской атаки в городе произошел пожар. Он также уточнил, что раненый - 89-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Недавние атаки на Кривой Рог

Напомним, недавно россияне направили дроны на Кривой Рог. В результате вражеских ударов в городе были повреждены одноэтажное здание и 2 легковых автомобиля.

22 января РФ осуществила рекордную атаку на Кривой Рог - город обстреливали ракетами и дронами более 10 часов подряд.

Под ударами оказались жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры. Враг целенаправленно наносит удары по гражданским домам, школам и социальным объектам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине Атака дронов
Новости
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ