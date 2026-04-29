Дроны с восьми направлений и более десятка прилетов: как отработала ПВО по целям РФ

08:23 29.04.2026 Ср
Сколько дронов удалось сбить украинским силам ПВО ночью?
aimg Константин Широкун
Фото: силы ПВО сбили более 150 вражеских дронов (t.me/GeneralStaffZSU)

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, но зафиксировано более десяти попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 29 апреля противник атаковал 171 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, а также ВОТ Донецк, Гвардейского, Чауды в ВОТ АР Крым, около 120 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 154 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Дроны с восьми направлений и более десятка прилетов: как отработала ПВО по целям РФ

Удары РФ по Украине 29 апреля

Российские войска в ночь на 29 апреля атаковали несколько регионов на востоке и юге страны. Так, после ударов РФ в Слободском районе Харькова выбиты окна в многоквартирных домах.

Также в Немышлянском районе повреждено около десяти частных домов, один человек пострадал.

Кроме того, ночью 29 апреля оккупанты атаковали Шосткинскую общину на Сумщине, где от отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина, еще два человека пострадали.

