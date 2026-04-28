В Киеве ПВО работает по дронам: что известно о последствиях
Российские войска атакуют столицу ударными беспилотниками, в городе слышны взрывы. Сообщается о работе сил ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и сообщение главы КГГА Тимура Ткаченко.
"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - заявил Кличко.
По словам Ткаченко, в небе над столицей фиксируются вражеские беспилотники, продолжается работа сил ПВО.
"Угроза с воздуха сохраняется. Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях", - добавили в КГГА.
Ранее мониторинговые паблики сообщали, что несколько ударных беспилотников движутся в сторону столицы и Киевской области с северо-востока.
Последствия атаки дронов на столицу
По словам Кличко, в Шевченковском районе упали обломки дронов, в результате чего произошло столкновение авто на одной из улиц.
По предварительным данным медиков, есть один пострадавший, его госпитализировали. Отмечается, что это пешеход, в результате взрыва из-за падения БпЛА на него наехала легковая машина.
Также обломки упали на крышу недостроя в Шевченковском районе, вызвав пожар. В Соломенском районе обломки вражеских дронов упали на территорию кладбища.
Обстрел Украины 28 апреля
Напомним, сегодня ночью, 28 апреля, россияне атаковали Украину более сотней дронов.
По состоянию на утро, противовоздушной обороной сбито или подавлено 95 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
В частности, из-за утреннего удара по Запорожской области ранения получили двое мужчин - 40 и 45 лет. Оба находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в ОВА.
Также сообщалось, что в Кривом Роге враг под утро дважды ударил по объектам инфраструктуры. От первого удара погиб мужчина, еще один получил ранения. Впоследствии стало известно, что в результате атаки есть пятеро раненых.
Ночью беспилотники атаковали два сельскохозяйственных предприятия в Новгород-Северском районе. Огонь охватил складские помещения для хранения зерна.