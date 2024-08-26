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Под ударом 15 областей. РФ атаковала Украину дронами, крылатыми ракетами и "Кинжалами"

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 26 августа, в Украине пострадали 15 областей в результате российской массированной атаки с применением разного оружия. Есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Известно, что враг применил разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы".

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", - отметил Шмыгаль.

Как отметил украинский премьер, главы ОВА получили задачу развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости.

"Чтобы остановить варварские обстрелы украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам.

"Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", - отметил украинский премьер.

Масштабный обстрел Украины Россией

Сегодня Россия в очередной раз проводит масштабную воздушную атаку против Украины. Во время нее в течение ночи и утра, кроме БПЛА, были десятки запусков ракет Кинжал.

Заметим, что еще ночью сообщалось о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море .

Заметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом.

Также известно, что в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.

Из-за массированной атаки в столичном метро ввели ограничение движения. Так, две из трех веток "подземки" курсируют с изменениями в маршруте.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.

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