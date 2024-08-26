Под ударом 15 областей. РФ атаковала Украину дронами, крылатыми ракетами и "Кинжалами"

Масштабный обстрел Украины Россией

Сегодня Россия в очередной раз проводит масштабную воздушную атаку против Украины. Во время нее в течение ночи и утра, кроме БПЛА, были десятки запусков ракет Кинжал.

Заметим, что еще ночью сообщалось о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море .

Заметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом.

Также известно, что в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.

Из-за массированной атаки в столичном метро ввели ограничение движения. Так, две из трех веток "подземки" курсируют с изменениями в маршруте.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.

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