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Під ударом 15 областей. РФ атакувала Україну дронами, крилатими ракетами та "Кинджалами"

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні, 26 серпня, в Україні постраждали 15 областей внаслідок російської масованої атаки із застосуванням різної зброї. Є поранені та загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Відомо, що ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". 

"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему", - зазначив Шмигаль

Як зауважив український прем'єр, голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності.

"Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах.

"Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо Росію заплатити", - відзначив український прем'єр. 

Масштабний обстріл України Росією

Сьогодні Росія вкотре проводить масштабну повітряну атаку проти України. Під час неї впродовж ночі та ранку, окрім БПЛА були десятки запусків ракет Кинджал.

Зауважимо, що ще вночі повідомлялось про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.

Зауважимо, що у низці українських міст почалися перебої зі світлом.

Також відомо, що у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблемі з електропостачанням.

Через масовану атаку у столичному метро ввели обмеження руху. Так, дві із трьох гілок "підземки" курсують зі змінами у маршруті.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

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