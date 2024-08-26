Під ударом 15 областей. РФ атакувала Україну дронами, крилатими ракетами та "Кинджалами"

Масштабний обстріл України Росією

Сьогодні Росія вкотре проводить масштабну повітряну атаку проти України. Під час неї впродовж ночі та ранку, окрім БПЛА були десятки запусків ракет Кинджал.

Зауважимо, що ще вночі повідомлялось про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.

Зауважимо, що у низці українських міст почалися перебої зі світлом.

Також відомо, що у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблемі з електропостачанням.

Через масовану атаку у столичному метро ввели обмеження руху. Так, дві із трьох гілок "підземки" курсують зі змінами у маршруті.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

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