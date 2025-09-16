Под Киевом горит склад логистического центра из-за утренней атаки дронов (фото)
Утром, 16 сентября, россияне повторно атаковали ударными дронами Киевскую область. Из-за обстрела произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.
Ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. Во время тушения враг нанес повторный удар, в результате чего повреждены два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал.
"Утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте", - сообщил глава ОГА.
Он уточнил, что всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.
По данным Калашника, силы ПВО сбили ряд вражеских целей, пострадавших среди населения нет, попаданий в критическую инфраструктуру не зафиксировано.
Оперативные службы продолжают работы по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.
Фото: под Киевом горит склад логистического центра из-за утренней атаки дронов (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Атака на Украину 16 сентября
Напомним, ночью в результате вражеской атаки беспилотников, возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.
В общем российские войска атаковали Украину 113 беспилотниками различных типов и нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Запорожью.
В городе в результате обстрелов разрушены частные дома и нежилые помещения, повреждены автомобили, выбиты окна и зафиксированы разрушения фасадов.
Кроме того, дроновой атаке подверглись Сумы. Там в результате обстрела вспыхнул пожар и частично исчезло электроснабжение.