ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Под Киевом горит склад логистического центра из-за утренней атаки дронов (фото)

Вторник 16 сентября 2025 10:19
UA EN RU
Под Киевом горит склад логистического центра из-за утренней атаки дронов (фото) Фото: под Киевом горит склад логистического центра из-за утренней атаки дронов (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 16 сентября, россияне повторно атаковали ударными дронами Киевскую область. Из-за обстрела произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

Ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. Во время тушения враг нанес повторный удар, в результате чего повреждены два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал.

"Утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте", - сообщил глава ОГА.

Он уточнил, что всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

По данным Калашника, силы ПВО сбили ряд вражеских целей, пострадавших среди населения нет, попаданий в критическую инфраструктуру не зафиксировано.

Оперативные службы продолжают работы по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.

Фото: под Киевом горит склад логистического центра из-за утренней атаки дронов (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Атака на Украину 16 сентября

Напомним, ночью в результате вражеской атаки беспилотников, возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

В общем российские войска атаковали Украину 113 беспилотниками различных типов и нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Запорожью.

В городе в результате обстрелов разрушены частные дома и нежилые помещения, повреждены автомобили, выбиты окна и зафиксированы разрушения фасадов.

Кроме того, дроновой атаке подверглись Сумы. Там в результате обстрела вспыхнул пожар и частично исчезло электроснабжение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война в Украине
Новости
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"